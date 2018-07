Continua con il secondo appuntamento il Festival del Sarà in programma questa sera mercoledì 25 luglio in piazza Duomo con il “Momento Zoro”: ospite Pierfrancesco Citriniti che introdurrà il video-saluto al pubblico del Festival di Diego Bianchi, in arte Zoro, conduttore del programma tv Propaganda Live su La7.

A seguire il panel dal titolo “La democrazia fragile” con Gianluca Sgueo, professore di Activism and Democracy NYU Florence (video-introduzione), Stefano Cappellini, capo redattore pagina politica de La Repubblica, Roberto Rao, membro del CdA Poste Italiane, Angelo Sbrocca, Sindaco di Termoli, l’onorevole Alessandro Fusacchia di +Europa e Patrizia Manzo, Consigliere Regionale del M5S. Modera Antonello Barone, ideatore del Festival del Sarà

In mattinata invece, alle 10.30 nella Sala Consiliare del Comune di Termoli, ci sarà la presentazione del libro ‘Una nuova Italia’ di Lorenzo Pregliasco, direttore di Youtrend, che ha analizzato l’esito del voto politico del 4 marzo. Interverrà il direttore di “Resto a Sud” Roberto Zarriello.