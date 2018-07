Il porto di Termoli sarà chiuso dalle 00.01 di giovedì 2 agosto fino alle 12 del 7 agosto. L’ordinanza è stata emanata per permettere di allestire la banchina del porto che accoglierà dal 2 al 5 agosto i vari appuntamenti legati alla festività religiosa: la processione in mare del 3 agosto, la messa all’alba del 4 e poi ancora le band per i concerti dal vivo – i Makeda venerdì 3 agosto alle 21.30, gli Après La Classe sabato 4 alle 21.30 e infine Roy Paci & Aretuska il 6 agosto alle 21.30 – che si esibiranno sul palco allestito al porto. Sempre al porto tornerà anche lo Street Food Truck Festival con la seconda edizione organizzata dall’associazione San Basso 7.0.

Inoltre, sempre per permettere lo svolgimento delle festività sarà anche modificata la viabilità cittadina per venerdì 3 agosto: dalle 9 circa la sospensione temporanea della circolazione veicolare, al passaggio del corteo religioso che seguirà il seguente itinerario: piazza Duomo – via Duomo – via Aubry – area portuale fino all’ imbarcazione del Santo; dalle 19 circa la sospensione temporanea della circolazione veicolare, al passaggio del corteo religioso che seguirà il seguente itinerario: piazza Duomo – via Duomo – via Aubry – area portuale fino all’imbarcazione del Santo. La processione risalirà dal porto verso il Borgo Antico percorrendo via Aubry – via Duomo – via Pustierla – via Federico II di Svevia – via S. Pietro – via Duomo – via Aubry – mercato ittico; dalle 21 alle 24 in occasione del Gran Concerto Lirico Sinfonico Città di San Severo, la sospensione temporanea e parziale delle autorizzazioni/concessioni all’occupazione di suolo pubblico su piazza Duomo per consentire lo svolgimento dell’evento musicale.

Sabato 4 agosto dalle 7 ci sarà la sospensione temporanea della circolazione veicolare, al passaggio del corteo religioso che seguirà il seguente itinerario: mercato ittico – via Aubry – Borgo Antico; dalle 19.30 circa, la sospensione temporanea della circolazione veicolare, al passaggio del corteo religioso che seguirà il seguente itinerario: via Duomo – corso F.lli Brigida – corso Umberto 1° – corso Nazionale – via Roma – via Duomo – piazza Duomo; dalle 16 alle 21 in occasione della celebrazione del Pontificale e della processione, la sospensione temporanea e totale delle autorizzazioni/concessioni all’occupazione di suolo pubblico su piazza Duomo e su via Duomo per consentire le manifestazioni religiose; dalle 21 alle 24 in occasione del concerto bandistico “Città di Noicattaro”, la sospensione temporanea e parziale delle autorizzazioni/concessioni all’occupazione di suolo pubblico su piazza Duomo per consentire lo svolgimento dell’evento musicale.

Per i giorni 3, 4 e 5 agosto dalle 20 il traffico veicolare percorrente corso Fratelli Brigida in direzione via Roma, sarà deviato in direzione stazione all’altezza di corso Umberto I, il traffico veicolare percorrente corso Vitt. Emanuele III in direzione via C. del Croix, sarà deviato in direzione stazione; il traffico veicolare percorrente via Carlo del Croix, sarà deviato in direzione via Belvedere; il traffico veicolare precorrente la rotatoria di viale Marinai D’Italia, sarà deviato in direzione corso Vittorio Emanuele III/via Corsica/ via Rio Vivo.

Inoltre, dato che come ogni anno nel periodo di San Basso ci saranno i mercatini, dal 3 al 5 agosto dalle 12 alle 3 ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi d’esercizio dei commercianti ambulanti autorizzati, nelle seguenti strade o tratti di esse: via Aubry dall’intersezione con corso Fratelli Brigida/via Roma fino all’intersezione con via Carlo del Croix/area demaniale; via Carlo del Croix dall’intersezione con via Belvedere, nel senso di marcia dei veicoli, fino all’intersezione con via Aubry; tratto demaniale via del Porto; dal 3 al 5 agosto dalle 15 alle 2.30, la sospensione temporanea della circolazione veicolare in direzione porto, ad eccezione dei mezzi d’esercizio dei commercianti ambulanti autorizzati nonché dei residenti nel tratto di strada soggetto a limitazioni, dei veicoli di emergenza e soccorso e di quelli specificatamente autorizzati dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza: in via Carlo del Croix, dall’intersezione con via Belvedere in direzione via del Porto; 0 in via Aubry in entrambi i sensi di marcia; tratto demaniale via del Porto. Dal3 al 5 agosto dalle 15 alle 2.30 la sospensione temporanea della circolazione veicolare in direzione porto, via Carlo del Croix dall’intersezione con via Belvedere in direzione via del Porto; in via Aubry in entrambi i sensi di marcia; tratto demaniale via del Porto.