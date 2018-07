Elette le Rsu alla Log 12. Vince la Cisl, un delegato alla Uilm

Tanta è stata la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici alle elezioni delle Rsu/Rls in Log 12, importante azienda di logistica operante a Termoli da circa due anni. Situata nel nucleo industriale termolese, alle spalle della caserma dei Vigili del fuoco, la Log 12 si adopera per la movimentazione dei motori presso lo stabilimento Fca Fiat.

Il 92% dei dipendenti, 71 su 78 dipendenti, ha partecipato al voto di ieri, giovedì 26 luglio, decretando l’elezione di tre rappresentanti sindacali: due per la Cisl e uno per la Uilm-Uil.

Soddisfazione per il risultato ottenuto la esprime, a nome di tutta la segretaria territoriale Uilm-Uil, il segretario territoriale Francesco Guida. “Questo risultato è il frutto di una squadra eccezionale di uomini e donne, che hanno riportato con umiltà e vero senso di appartenenza il valore vero del Sindacato. E, considerando che fino a qualche mese fa non era neanche presente in Log 12 con un iscritto, questo ci gratifica molto”. Per la Uilm è stato eletto Pierpaolo Trivisonno “a cui facciamo i migliori auguri di buon lavoro”, conclude Guida.