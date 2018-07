Eclissi record, tutti col naso all’insù per la luna rossa

Nonostante il nubifragio che oggi pomeriggio 27 luglio ha interessato la città, in serata il cielo si è rasserenato e ha consentito a tanti di poter assistere ad uno spettacolo unico. Anche a Campobasso tanti curiosi non si sono persi la luna rossa, l’eclissi record attesa questa notte. Per un’ora e 40 minuti la luna, tra il sole e la Terra, è apparsa in una veste inedita durante fase di oscuramento totale. Una scena che si poteva vedere guardando verso sud est e che tante persone hanno deciso di non perdersi raggiungendo i luoghi più isolati e più alti del capoluogo come i Monti o la collina di San Giovannello ‘armati’ di binocolo e dell’immancabile smartphone per immortalare l’evento e postare le foto sui social.