Appuntamento imperdibile con Terra, Sole e Luna oggi, venerdì 27 luglio.

Sarà l’eclissi totale di Luna più lunga del secolo e, all’Osservatorio astronomico ‘Giovanni Boccardi’ di Castelmauro, per l’eccezionale spettacolo, è previsto un interessante programma rivolto agli appassionati e non solo.

A partire dalle 19.15 e sino all’1.30 circa si potrà osservare il fenomeno naturale dallo speciale osservatorio sito sulla vetta del Monte Mauro, a 1042 metri.

Alle 18 invece è prevista una conferenza di Dario Mancini dell’Istituto Nazionale di Astrofisica INAF dal titolo ‘Il ruolo della Luna nella nostra vita’. In caso di condizioni meteo avverse e dunque di non visibilità si terrà unicamente la conferenza alle ore 19.30.

Tutti con lo sguardo rivolto al cielo dunque per assistere allo spettacolo della Terra che si troverà tra il Sole e la Luna, proiettando su quest’ultima un cono d’ombra e tingendola di rosso per circa 103 minuti. In Italia il fenomeno sarà quasi completamente visibile alle nostre latitudini, spiegano sul sito dell’osservatorio molisano. Man mano che scenderà l’oscurità, l’ombra della Terra sul disco lunare sarà sempre più apprezzabile. La fase di totalità – fanno sapere gli esperti – è prevista tra le 21.30 e le 23.13, mentre il massimo dell’eclissi avverrà alle 22.22. Il satellite si troverà alla massima distanza dal nostro pianeta, a 406.000 chilometri.

La serata è aperta al pubblico e non è necessaria alcuna prenotazione.

Per saperne di più visita il sito dell’Osservatorio