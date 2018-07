Due giorni di disinfestazione in città: ecco gli orari e le zone interessate

Il Comune ha programmato una nuova operazione di disinfestazione a Campobasso. Si svolgerà il 27 e 28 luglio, dalle ore 23:30 alle 6. Nel dettaglio, informano da palazzo San Giorgio, “il giorno 27 luglio saranno interessati il centro storico e il centro murattiano (compreso tra via Sant’Antonio Abate, via Monforte, via Genova, via Roma, Corso Vittorio Emanuele, viale Elena, Corso Bucci, via Cavour, via Garibaldi e via Cardarelli). Il giorno dopo sarà interessato il resto del territorio di Campobasso comprese le varie contrade e la frazione di Santo Stefano”. Nessun problema sarà invece creato nell’area dei pub dalle ore 4 di mattina.

Dal Municipio arrivano inoltre alcuni consigli utili per i cittadini: “Li invitiamo – dichiara l’assessore all’Ambiente Stefano Ramundo – a non esporre all’aperto alimenti ed indumenti e invitandoli a chiudere le finestre durante le ore di sanificazione ambientale. Ai residenti viene anche chiesto di non riversarsi, durante e appena dopo il servizio di disinfestazione, lungo le strade interessate dal servizio. Qualche disagio ‘olfattivo’ potrà essere avvertito da chi risiede lungo i vicoli o le strade strette del centro murattiano”.