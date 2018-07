Donna di 47 anni trovata morta in casa. Vigili del fuoco entrano dalla finestra. Sul posto 118 e polizia

Non rispondeva al telefono né al citofono da almeno un giorno. Così, alla fine, i Vigili del fuoco del distaccamento locale, chiamati per i soccorsi questa sera, poco prima delle ore 22 in via Po a Termoli, hanno fatto irruzione entrando dalla finestra. Quando la squadra del 115 entrata nell’appartamento ha trovato la inquilina senza più vita nel letto della sua camera.

Si tratta di una donna di 47 anni, F.R., che secondo le primissime informazioni non soffriva di particolari patologie ma che viveva sola e non usciva quasi mai. Il decesso, considerata l’età, è apparso singolare. Sono state attivate le procedure necessarie in casi del genere, compresa la comunicazione al magistrato di turno di Larino.

A dare l’allarme la madre della 47enne, che non riusciva a mettersi in contatto con la figlia da ieri. Stasera è stata presa la decisione di intervenire, con il supporto del 118 i cui medici, entrati nell’appartamento insieme con i pompieri, hanno potuto solo constatare la morte della donna.

Sul posto anche una pattuglia della polizia, con gli agenti del Commissariato che hanno raccolto elementi per una indagine di prassi, il cui obiettivo è quello di verificare che cosa sia accaduto. Non risultano, al momento, indizi significativi che possano far ipotizzare responsabilità di terze persone nè un gesto volontario. Sconcerto nel vicinato per la notizia, che si è diffusa rapidamente nel condominio e nelle palazzine vicine.