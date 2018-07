Differenziata, disagi in via dei Pruni: “Non ci danno i bidoni”

Ancora disagi per il cattivo funzionamento della raccolta differenziata a Termoli. Stavolta ecco una segnalazione dalla zona di Difesa Grande

“Siamo un condominio di Termoli per l’esattezza sito nella ‘prima traversa di via dei Pruni’ – scrive un cittadino termolese -. Nel nostro condominio siamo in 72 famiglie e attualmente abbiamo un solo contenitore per la raccolta plastica e uno per la raccolta carta. Sono diverse volte che il nostro amministratore condominiale inoltra la richiesta alla Teramo Ambiente e per conoscenza al settore ambiente di Termoli per richiedere altri contenitori, ma da come si può vedere nella foto non viene presa in considerazione”.

Questo nonostante siano in giacenza da anni contenitori gialli della plastica inutilizzati in città. “Eppure i secchi ci sono – rimarca l’autore della segnalazione -, perché nel piazzale del vecchio edificio del Nautico è pieno di secchi nuovi parcheggiati e fermi lì per non so quale motivo”.