Denunce, sequestri di marijuana e furti sventati: polizia continua l’Estate Sicura

“Estate sicura”, raffica di controlli della Polizia di Stato su tutto il territorio della Provincia, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di comportamenti criminali e azioni di illegalità.

Sia a Campobasso che a Termoli fine settimana di strategia pianificata che ha garantito una costante presenza degli agenti.

Nutrito il bilancio dei controlli fatti: due campani denunciati perché inottemperanti al provvedimento del foglio di via obbligatorio emesso, nei loro confronti, dal Questore di Campobasso. Sono stati fermati presso un noto centro commerciale del capoluogo, dove, infastidendo i clienti, vendevano merce senza autorizzazione, che è stata poi sequestrata.

Contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti con mirate perquisizioni personali a pregiudicato soprattutto. La Volante del Capoluogo ha segnalato all’Autorità Giudiziaria un pregiudicato, P.F., poiché, agli arresti domiciliari, veniva trovato in compagnia di altri pregiudicati locali per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati sequestrati 26 grammi di marijuana, trovati in possesso di un giovane residente in un comune della provincia.

Nei giorni scorsi, inoltre, gli agenti sono intervenuti per sedare una violenta lite verificatasi in una pizzeria di Campobasso. Sul fatto sono stati avviati immediati accertamenti, ancora in corso, per verificare le esatte dinamiche dell’accaduto e individuare le responsabilità dei protagonisti.

A Termoli il Commissariato ha invece denunciato una cittadina di origini venezuelane senza fissa dimora, 53 anni, che aveva fornito dati identificativi falsi. Nei suoi confronti è stato avviato un provvedimento di foglio di via obbligatorio.

Infine un 26enne e un 31enne di Campobasso sono finiti nei guai per furto ai danni di un’attività commerciale del capoluogo.