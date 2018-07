Le chance per il territorio dopo il gemellaggio fra la città adriatica e la località turistica della Florida

Il sogno americano prende vita e diventa realtà grazie a un gemellaggio. E’ passato circa un anno da quando è stato siglato il protocollo tra la cittadina basso molisana e la realtà, ben più grande, di Pompano Beach in Florida. Un accordo fortemente voluto da entrambe le parti che apre nuovi orizzonti sia per le industrie che per gli studenti.

A Termoli, nel frattempo, sono iniziati a ‘spuntare’ i primi cartelli che mostrano la scritta del nuovo gemellaggio, assieme a quello ormai consolidato con la città polacca di Chorzow. Sono stati sistemati nei punti focali del Lungomare nord, la torretta, via Corsica, l’ingresso di Rio Vivo e la periferia nord verso Guglionesi.

Tra i maggiori promotori dell’iniziativa c’è il consigliere e vice presidente del comitato gemellaggio Francesco Rinaldi. L’esponente di Forza Italia, grazie all’appoggio della termolese trapiantata negli States Michela Giuliano, è riuscito ad avvicinare le due città diminuendo, almeno virtualmente, le distanze. Lo stesso Rinaldi ha rilasciato un’intervista esclusiva a Primonumero.it in cui racconta l’idea e svela i vantaggi per Termoli.