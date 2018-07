Da 8 anni senza Marco, la squadra degli amici vince il ‘Memorial Vitantonio’

Era il 2 gennaio del 2010 quando Marco Vitantonio morì in un tragico incidente stradale sulla Bifernina. Aveva solamente 26 anni e una vita davanti. Lo schianto in auto all’altezza del bivio di Larino non gli ha lasciato scampo.

Anni dopo in tanti lo ricordano ancora con grande affetto e commozione: non solo (com’è ovvio) la famiglia, ma anche gli amici e i compagni di calcio. Ne ricordano il sorriso, la voglia di vivere e la grande passione per il calcio. A Marco è stato dedicato il campo sportivo di Ripalimosani, il suo paese, ma in suo ricordo si è svolto anche quest’anno il memorial, arrivato alla nona edizione. Una festa di sport quella andata in scena sabato pomeriggio – 28 luglio – nell’impianto sportivo.

Amici, ex compagni di squadra e Apd Ripalimosani si sono sfidati in un triangolare che ha regalato grandissime emozioni (non solo dal punto di vista tecnico). Un pomeriggio di sport e divertimento in ricordo di un amico quale era Marco per tutti, calciatori e non. A vincere è stata la selezione degli Amici che ha scritto per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione.

A dirigere i confronti sono stati Miozza, Murolo e Griguolo della sezione di Campobasso, che si sono alternati nei ruoli di arbitro e guardialinee. Dopo un minuto di silenzio, a dare il calcio d’inizio della prima partita è stato il fratello di Marco, Mimmo.

Poi la prima partita tra Apd Ripalimosani e Amici di Marco. Nei tempi regolamentari la sfida si è conclusa a reti bianche e come da regolamento sono stati necessari i tiri dal dischetto per decretare la squadra vincitrice del match. A prevalere sono gli amici di Marco 5-4. Nella seconda partita della manifestazione, l’Apd Ripalimosani ha affrontato gli ex compagni vincendo 2-0 grazie ai timbri di Mariano e Nico Sabetta. Nell’ultimo confronto, infine, gli amici di Marco hanno superato con lo stesso punteggio gli ex compagni di squadra. A realizzare il gol del vantaggio è stato Tonino Minadeo, capitano e bandiera del Campobasso calcio, nonché ripese doc, mentre il raddoppio è stato di Cannavina.