Finalmente anche il Consiglio comunale di Campobasso potrà essere seguito da casa in diretta streaming. Da domani, 27 luglio, le sedute saranno ‘pubbliche’ grazie a un sistema di riprese dei lavori audio/video moderno e del voto elettronico per i consiglieri di palazzo San Giorgio.

“Tutto ciò garantisce modernità, trasparenza, produttività ed economicità che sono fondamentali per la correttezza e il funzionamento della pubblica amministrazione” come ha detto il presidente del Consiglio comunale di Campobasso, Michele Durante, presentando il nuovo impianto telematico.

canale Youtube dedicato alle seduta del Consiglio comunale di Campobasso. “Tutte le sedute dell’assise resteranno in una pagina e si potranno eventualmente recuperare per prenderne visione”. La sezione, visibile sul sito istituzionale del Comune ( www.comune.campobasso.it ), è facilmente individuabile cliccando nella sezione “Consiglio” dove si trova il. “Tutte le sedute dell’assise resteranno in una pagina e si potranno eventualmente recuperare per prenderne visione”.