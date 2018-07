Comitato No Tunnel, incontro con Toma: “Il Presidente analizzerà le carte”

Nella mattinata di ieri, sabato 21 luglio, i rappresentanti del Comitato e del Coordinamento “No Tunnel” di Termoli hanno incontrato il Presidente della Giunta Regionale, Donato Toma. “I rappresentanti – si legge nella nota – con l’occasione, intendono ringraziarlo pubblicamente per la cortesia e per la disponibilità dimostrate”.

L’incontro, che ha avuto la durata di circa un’ora, si è svolto nella sede della Giunta Regionale “ed è stato molto proficuo e serrato – aggiungono – senza formalismi o diplomazie di sorta, andando direttamente al cuore dei problemi. Sono stati infatti affrontati i nodi più importanti della vicenda legata al “progetto Tunnel” (per i termolesi definito “il grande scempio”) e, in particolare, le competenze della Regione e le responsabilità della nuova Giunta e del nuovo Consiglio Regionale”.

Dopo il prossimo Consiglio Comunale di Termoli, che si terrà venerdì 27 luglio, “la “patata bollente” della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale – continuano – passerà alla Regione che avrà novanta giorni di tempo per esprimere un eventuale diniego. Ricordiamo, inoltre, che la Regione sarà presto chiamata a comparire in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) in seguito al ricorso approntato dallo Studio Legale Iacovino di Campobasso e firmato dal nostro Comitato insieme ad altri soggetti. Di tutto questo e delle manifeste implicazioni, anche di natura politica, il Presidente Toma è apparso ben consapevole e deciso ad analizzare a fondo la documentazione che riceverà, impegnando a tutto campo i settori della Regione competenti in materia”, concludono.