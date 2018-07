Coldiretti: assegnati gli Oscar Green a 4 giovani imprenditori agricoli

Premiate da Coldiretti le aziende molisane vincitrici della selezione regionale del premio Oscar Green 2018.

La premiazione si è tenuta ieri sera – 24 luglio – a Termoli, nella sala conferenze del Circolo della Vela, alla presenza di un’affollatissima platea. Alla premiazione, preceduta da un interessante e molto partecipato dibattito, moderato dal giornalista Giovanni Di Tota, hanno preso parte: l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Cavaliere, il sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, il presidente della Camera di Commercio del Molise, Paolo Spina ed il prorettore dell’Università del Molise, Fabio Pilla. A fare gli onori di casa il delegato confederale di Coldiretti Molise, Giuseppe Spinelli, ed il direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese.

Oscar Green è il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa, arrivato all’undicesima edizione, che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’agricoltura. Obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’agricoltura sana del nostro Paese che ha come testimonial le tante idee innovative di giovani agricoltori.

Delle 6 categorie in gara in Molise sono state scelte 4 aziende appartenenti alle categorie ‘Campagna amica’, ‘Creatività’, ‘Impresa 3.Terra’ e ‘Sostenibilità’.

Il premio nella categoria Campagna amica era per i progetti che valorizzano i prodotti tipici italiani su scala locale, nazionale e mondiale rispondendo alle esigenze dei consumatori in termini di sicurezza alimentare, qualità e tutela ambientale e che abbiano ricadute positive e sullo sviluppo e la promozione del territorio, così come alla trasparenza per agevolare scelte di consumo consapevoli. Ad aggiudicarsi il riconoscimento l’azienda agricola “Masseria D’Onofrio”. Titolare dell’azienda è la giovane Alessia D’Onofrio. L’azienda dispone di un piccolo pastificio artigianale collocato a Bonefro. Le colture cerealicole aziendali vengono quotidianamente lavorate al fine di garantire ai consumatori un prodotto non solo di eccezionale qualità ma soprattutto lavorato e prodotto a livello regionale e locale. Il fiore all’occhiello della produzione aziendale è sicuramente la pasta, sia fresca che secca.

La categoria Creatività intendeva premiare la creatività di idea, di prodotto e di metodo. Vincitrice è stata l’azienda agricola “Agrinova”. L’azienda, ubicata a Petacciato, è guidata dal giovane Vito Genovese, delegato provinciale di Campobasso di Giovani Impresa Coldiretti. Agrinova è un’azienda ortofrutticola che produce ortaggi e frutta di stagione. La particolarità, per il Molise, è costituita dalla produzione di agrumi. Con un agrumeto dell’estensione di circa due ettari, Agrinova vanta il primato dell’agrumeto più grande del Molise. Fra gli agrumi coltivati, una particolarità è costituita dal pomelo: l’agrume più antico del mondo, progenitore di tutti gli altri.

La categoria Impresa 3.Terra intendeva premiare i progetti di quelle giovani aziende agroalimentari che hanno creato una cultura d’impresa esemplare, riuscendo a incanalare creatività, originalità e grande abilità progettuale per lo sviluppo e la crescita dell’agricoltura italiana coniugando tradizione e innovazione. È risultata vincitrice l’azienda agricola “L’Essenza della Natura”. Collocata nella Valle del Trigno, in agro di Trivento, è guidata da Rosanna De Paola, responsabile regionale del Molise di Donne Impresa Coldiretti. L’azienda produce ortofrutta e dispone di un laboratorio all’interno del quale si trasforma la frutta in confettura senza l’ausilio di addensanti, come si faceva una volta.

Per la categoria Sostenibilità ci si proponeva di premiare quei progetti che promuovono un modello di sviluppo sostenibile. Sostenibili sono tutte quelle imprese che lavorano e producono in modo ecosostenibile riducendo al minimo la produzione di rifiuti, risparmiando energia e materiali attraverso processi che tutelano l’ambiente. Vincitrice è stata l’azienda agricola “Green Cap”, ubicata in agro di Baranello e guidata da Daniela Fantacone. Green cap segue le pratiche dell’agricoltura biologica ed ha deciso di valorizzare i grani antichi, quelli più digeribili e il farro macinato a pietra, lo zafferano, la frutta secca, i pomodori secchi, la mela snack delle terre molisane. Il tutto viene prodotto nel rispetto dell’ambiente e senza pesticidi.