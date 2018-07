Ciclista 25enne di Larino investito a Vasto, trasferito in elicottero

Il 25enne A.P. di Larino è stato trasferito con l’elisoccorso a Pescara questa mattina, domenica 22 luglio, per le ferite riportate nell’impatto di una caduta. Poco prima delle 9 infatti, secondo le prime ricostruzioni fatte sul posto, il giovane in sella alla sua bicicletta pare sia caduto accidentalmente mentre percorreva via Dalmazia a Vasto Marina. Poco dopo, sempre secondo gli agenti della polizia municipale della città costiera abruzzese giunti sul posto, pare sia stato investito da una Lancia Y che stava sopraggiungendo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento in elicottero per raggiungere in tempi brevi il presidio ospedaliero di Pescara a causa di un importante trauma cranico causato dalla caduta e dall’impatto a terra. Intanto i vigili urbani hanno raccolto le testimonianze di chi era presente e hanno effettuato i rilievi.