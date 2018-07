Ciclismo, quinta vittoria stagionale per la molisana Eremita

Quinto successo stagionale ieri 29 luglio per la ciclista molisana Noemi Eremita. La portacolori del Team Di Federico ha trionfato a Calci, in provincia di Pisa.

L’ottimo risultato dell’atleta molisana fa il paio con il secondo posto della compagna di squadra Eleonora Ciabocco fra le Esordienti.

Nella categoria Allieve invece l’affermazione della Eremita che con la vittoria ottenuta in solitaria ieri in Toscana sale a 16 successi in carriera.