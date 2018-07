Case via Facchinetti: pubblicate le graduatorie definitive, lavori ancora in corso

Sono state pubblicate sul sito del Comune di Campobasso le graduatorie definitive relative agli alloggi di via Facchinetti.

Si tratta del bando di concorso per l’assegnazione di 30 alloggi di proprietà del Municipio che saranno date in locazione alle famiglie meno abbienti che ne hanno fatto domanda.

Alcune settimane fa erano stati pubblicati gli elenchi con i nomi degli aventi diritto, trascorso il tempo per eventuali ricorsi ora le graduatorie sono quelle definitive.

I lavori in via Facchinetti, però, non sono ancora conclusi, mancano le ultime rifiniture e la sistemazione del cortile che sorge accanto al palazzo gemello dove già risiedono 30 nuclei dalla fine di novembre del 2017.

I lavori per entrambi i caseggiati sono iniziati nel 2012 su iniziativa della ditta Tedeschi che ha ceduto gratuitamente gli alloggi al Comune in cambio della maxi lottizzazione che si trova nei pressi del terminal degli autobus.