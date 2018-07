Hanno finto di essere dipendenti di un albergo per smascherare un falso promotore finanziario che agiva nella zona di Isernia. Ce l’hanno messa tutti i carabinieri del comando provinciale pentro per arrivare a denunciare l’uomo che stipulava contratti di mutuo per intascare le spese di istruttoria delle pratiche.

Sono almeno quattro le vittime accertate della truffa: proprio grazie alla loro denuncia i militari hanno potuto architettare il piano per incastrare questo soggetto. Lui, convinto di poter mietere l’ennesima vittima, ha fissato un appuntamento in un albergo isernino con una persona che, d’accordo coi militari sotto copertura, gli ha permesso di farlo cogliere in flagranza.

Il truffatore è un 40enne originario della provincia di Roma privo di qualunque tipo di incarico di promotore finanziario da parte delle banche per le quali diceva di lavorare agli ignari clienti dai quali si presentava coi falsi contratti preparati scaricando moduli da pc e stampandoli comodamente dalla scrivania di casa prima di andare agli appuntamenti.

Truffa aggravata il reato per il quale è stato denunciato.