“Fatto tutto… Forza Lupi”. Pochissime parole e le foto della porta della Lega nazionale dilettanti. Con un brevissimo post pubblicato sui social poco prima delle ore 14 di oggi, 26 luglio, il presidente del Campobasso calcio Giulio Perrucci ha annunciato di aver regolarizzato l’iscrizione della squadra al campionato di serie D. Il club infatti avrebbe dovuto perfezionare e integrare la documentazione presentata lo scorso 13 luglio, quando il Campobasso è stato iscritto con riserva al torneo. Ieri sera la società aveva provveduto a sanare tutte le situazioni ancora pendenti (in particolare le quattro vertenze con gli ex calciatori) e in un comunicato aveva già annunciato quello che sarebbe successo oggi: la presentazione di tutti gli atti necessari. Adesso si attende solo il parere della Covisod.

Poi si aprirà un’altra delicata partita: la riorganizzazione della società (pare che ci sia una cordata di imprenditori interessata ad acquistare le quote) e l’allestimento della squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie D.