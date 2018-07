Calcio balilla umano, tutti i vincitori del torneo da 414 gol

Giovedì scorso 26 luglio si sono svolte le finali di Calcio Balilla Umano 2018 a Montenero di Bisaccia, torneo che ha visto 414 reti in totale, realizzate da 12 squadre, 8 della categoria Big e 4 della categoria Baby.

La serata è stata aperta da un meraviglioso incontro amichevole tra le mamme da una parte e le terribili 2006 dall’altra, partita in bilico ed equilibrata sin dalle prime battute di gioco. Alla fine risultato di parità, entrambe le squadre hanno siglato 5 gol.

In finale sono arrivate le due squadre con il favore del pronostico e l’hanno spuntata “I Filippini” che hanno battuto la “Lavanderia Lim” per 17–9. Sono state premiate Micaela Sappracone come miglior giocatrice della categoria Baby e Sofia Colonna come miglior giocatrice della categoria Big, Luciano Ceci giocatore più simpatico e Luigi Pelusi giocatore rivelazione.

Tutte le squadre hanno ricevuto una coppa ed una medaglia ricordo.