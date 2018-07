Fermato fra la folla di un sabato sera di piena estate dopo avere appena ceduto della cocaina a dei minorenni. Così è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti ieri sera 28 luglio un giovane beccato dai carabinieri in borghese in pieno centro a Termoli. Una scena da film che ha movimentato non poco il sabato sera termolese.

Il fermo del ragazzo, 20 anni circa, è avvenuto in via Roma, proprio davanti al Castello svevo e quindi in mezzo allo ‘struscio’ serale, dopo che il giovane era stato notato dai militari dalle parti del Borgo antico di Termoli mentre vendeva della cocaina a dei ragazzini. I minori fermati sono stati trovati poi in possesso di alcune dosi di droga e per alcuni di loro è scattata la segnalazione al prefetto del capoluogo molisano. Il 20enne residente a Termoli è stato bloccato in pochi secondi, durante i quali chiaramente l’attenzione della folla è stata attirata da ciò che stava accadendo.

I militari lo hanno perquisito trovandogli addosso alcune dosi di polvere bianca, oltre a una grossa somma di denaro contante e un coltello a serramanico. Ad aggravare la sua posizione quanto trovato dalle forze dell’ordine all’interno della sua abitazione: una pistola ad aria compressa priva del contrassegno rosso. Immediato quindi l’arresto in flagranza del ragazzo che era tenuto d’occhio dai carabinieri della stazione di Termoli già da qualche tempo, grazie ai continui controlli antidroga attuati con ancora maggiore frequenza nel periodo estivo.

Infatti erano state diverse le segnalazioni ricevute dal Comando di via Brasile relative a continui movimenti di giovani locali che di sera si muovevano con fare sospetto vicino ad alcuni bar e punti di ritrovo della movida termolese. In particolare il giovane finito in manette aveva un sistema collaudato che però non era passato inosservato agli investigatori, i quali che dopo alcuni pedinamenti ne avevano studiato le movenze e il modus operandi che metteva in atto nonostante la notevole presenza turistica nei locali del centro cittadino.

Centinaia di persone hanno assistito incuriosite alla scena, avvenuta attorno alle 21,30, che si è conclusa in pochissimo tempo. Il giovane è stato caricato su una gazzella dell’Arma e portato nella caserma di via Brasile per poi essere trasferito in carcere nella notte, dopo le indagini coordinate dal Procuratore capo di Larino Antonio La Rana.