Oggi ricevi il tuo primo Sacramento, ti auguriamo di crescere in bontà e salute e, vista l’occasione, aggiungo anche in fede cristiana e grazia divina. Tanti auguri anche ai tuoi genitori che con fede, amore e infinito affetto, ti portano a ricevere il sacro sacramento del battesimo. L’amore e la gioia di questo giorno ti accompagnino per tutta la vita!! I tuoi compari Luciano e Francesca, Adriana e Marco!