Auto contro scooter in via Corsica, nessun ferito e traffico rallentato

Ennesimo incidente, per fortuna senza vittime, tra uno scooter ed una vettura. E’ accaduto alle 17.50 circa in via Corsica, poco prima della rotonda della Grande Cina, quando un motociclo di cilindrata 125 ed un’automobile hanno impattato tra loro. L’urto ha causato la rovinosa caduta a terra del centauro che, tuttavia, non ha riportato ferite gravi.

Per cause ancora ignote, la vettura e lo scooter si sono scontrate mentre viaggiavano nella stessa direzione di marcia. Per fortuna nessuno dei conducenti ha avuto la necessità di ricorrere alle cure sanitarie. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale che ha provveduto al controllo dei documenti delle persone coinvolte nel sinistro che hanno scelto di accordandosi fra loro senza coinvolgere le autorità. Il traffico ha subito dei rallentamenti, con una lunga coda che si è snodata per metri in entrambe le direzioni di marcia.