Arriva l’anticiclone, Campobasso da ‘bollino rosso’. A Baranello avviso anti-sprechi dell’acqua

Il gran caldo è arrivato anche in Molise. E’ la prima vera ondata di calore in un’estate dall’andamento abbastanza instabile, almeno nelle aree interne della regione. Questa volta però l’anticiclone africano farà alzare – e non poco – le temperature oltre le medie stagionali. Il ministero della Salute ha previsto il bollino rosso, che indica il livello 3, il più elevato, per mercoledì 1 agosto a Campobasso, Bologna, Bolzano, Firenze, Genova, Perugia, Pescara e Rieti.

E in vista dell’ondata di calore, anche i Comuni corrono ai ripari invitando la popolazione a non sprecare acqua. E’ il caso di Baranello dove il sindaco Marco Maio ha inviato un messaggio alla cittadinanza per “un uso parsimonioso delle risorse idriche, al fine di evitare sprechi che comporterebbero lo svuotamento dei serbatoi comunali e le conseguenti chiusure notturne”.