Aggressione o rissa? Indagini sul pizzaiolo e su due universitari pugliesi

Potrebbero scattare domani, 27 luglio, le prime denunce dopo la lite scoppiata ieri sera nella ‘Pizzetteria del Corso‘, in pieno centro a Campobasso. Nel locale di corso Vittorio Emanuele, intorno alle 19.30, è entrato un gruppo di universitari pugliesi. Nonostante non fosse tarda serata, sembra che due ragazzi erano già ubriachi e, dopo non aver trovato quello che volevano, avrebbero insultato il pizzaiolo. E’ da questo momento che gli animi si sono surriscaldati parecchio. Anzi, la situazione è degenerata: spintoni, schiaffi, pugni e calci. Una scena violenta, ma apparsa al tempo stesso quasi surreale ai tanti cittadini che in quel momento stavano facendo la classica ‘stesa’ o l’aperitivo in centro.

Oltre all’ambulanza, sul posto sono arrivate due pattuglie della Squadra Volanti di Campobasso. Hanno raccolto le testimonianze non solo nel gruppo di ragazzi universitari, ma anche tra i cittadini che avevano assistito alla scena. Inoltre, gli agenti hanno acquisito i referti.

In queste ore i poliziotti hanno ricostruito quello che è successo: se è stata una risposta ad una aggressione o se si è trattato di una rissa. I protagonisti della vicenda infatti a breve si presenteranno in Questura per sporgere querela. Ma sotto la lente della Volante, che ha effettuato le indagini, ci sono già il pizzaiolo del locale e due universitari pugliesi. E qualcuno di loro potrebbe essere denunciato.