Abusivi tra i manifestanti con ghirlande, bandierine e alcolici

Non è stata solo la festa della comunità Lgbt ma anche dei venditori abusivi: tra le centinaia di partecipanti c’erano, infatti, anche loro con la vendita di birre fresche, acqua in bottiglietta, ghirlande e bandierine arcobaleno. Gente arrivata da fuori per la manifestazione a fare qualche affare prevedendo l’affluenza andata ben oltre ogni più rosea aspettativa.

I controlli erano tutti per la sicurezza delle persone quindi loro, gli abusivi, hanno potuto vendere senza problemi acqua e non solo agli assetati che dopo l’acquazzone di oggi pomeriggio hanno sofferto il caldo amplificato dall’umidità.

Il clima perfetto per fare qualche euro in nero.