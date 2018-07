Abitazione semi distrutta dalle fiamme nella notte: evacuata famiglia in via Sant’Antonio Abate

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato quella prima, inattesa, scintilla. Sta di fatto che solo per un miracolo la famiglia che occupa l’abitazione di via Sant’Antonio Abate, semi distrutta dal fuoco nella tarda serata di sabato 21 luglio, è stata in grado di raccontare cosa fosse successo.

Erano circa le 23 di ieri quando il nucleo composto da 4 persone che vive a due passi dalla ex scuola Notte, nel cuore del quartiere popolare di Campobasso, stava andando a dormire. Il padre, incuriosito dal forte odore di bruciato, si è precipitato al piano terra dello stabile che era già invaso dal fumo e dalle fiamme che avevano praticamente divorato ogni cosa: il divano, ma anche tutti gli altri oggetti presenti nel locale.

Spaventato ha urlato e avvisato il resto della famiglia per metterla in salvo facendola uscire subito dalla casa. Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco a spegnere il rogo che iniziava ad estendersi anche al resto della loro casa. Prima di poter rimettere piede nell’appartamento sono trascorse ore e anche se nessuno si è ferito resta il dolore e lo sconcerto per i danni subiti.