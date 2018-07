I vigili del fuoco di Termoli sono intervenuti alle 3 della notte del 25 luglio sulla variante stradale in

Contrada Fucilieri per un incendio che ha coinvolto un carro attrezzi. Il mezzo è andato completamente a fuoco e da una serie di accertamenti successivi è risultato poi rubato. In fiamme anche il campo di sterpaglie attiguo alla carreggiata dove si trovava il mezzo andato a fuoco.