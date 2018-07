6390 gomitoli e 637 piastrelle da 5 Paesi: il tappeto più lungo del mondo ammirato a Trivento

Trivento forse non è stata mai così bella. Il tappeto ad uncinetto più lungo del mondo è stato ‘svelato’ oggi – 29 luglio – lungo la scalinata di San Nicola fino a piazza Cattedrale. Un tripudio di colori, fantasie e geometrie ammirati dagli occhi stupiti di coloro che hanno raggiunto il paese trignino. Preziosi ricami creati dalle sapienti mani di persone provenienti da tutto il mondo e che hanno impegnato tempo e fatica per una nobile causa: contribuire alla raccolta fondi per la Sma, l’associazione che lotta contro l’atrofia muscolare spinale, una malattia genetica che colpisce i bambini.

Tante persone hanno raggiunto Trivento per non perdersi questo spettacolo unico, il tappeto che potrebbe entrare nel Guinness Word record. La richiesta è stata già inoltrata dalla Pro loco. Intanto i numeri sono da record: composto da 637 piastrelle, dal peso di 550 grammi, per realizzare il tappeto si sono messe all’opera 435 persone. La più piccola ha otto anni, la più grande 93. Con undici tecniche sono stati lavorati 6390 gomitoli.

Al tappeto hanno lavorato non soltanto le signore di Trivento (‘guidate’ da Lucia Santorelli, ideatrice dell’iniziativa), ma anche persone di undici regioni d’Italia e da cinque Paesi del mondo come il Messico.