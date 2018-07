Una frode fiscale per quasi un milione di euro di agevolazioni statali indebitamente percepite è stata scoperta dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Campobasso. Una indagine, la loro, che prende in esame la documentazione fiscale e contabile tra il 2013 e il 2016, e che ha consentito di arrivare a una ditta di autotrasporto molisana, la cui sede si trova in provincia di Campobasso, che per 4 anni avrebbe percepito in maniera del tutto illegittima le compensazioni statali previste nel settore delle agevolazioni fiscali sul gasolio.

Il rappresentante legale della società è stato denunciato alla Procura della Repubblica, mentre l’inchiesta continua e non si esclude che si riesca ad arrivare anche ad altre società del trasporto su gomma che con lo stesso identico giochetto hanno sottratto alle casse pubbliche un bel po’ di denaro.

900mila euro l’importo della truffa, in base a quanto quantificato dall’Agenzia Dogane Molisana dopo aver incrociato i dati e analizzato in dettaglio le banche dati del territorio e di tutta Italia. La ditta avrebbe usufruito, per diversi anni consecutivi pur non avendone diritto, di quella che passa sotto il nome di Carbon Tax, una tassa sulle risorse energetiche che si basa sul principio secondo il quale ogni tonnellata di inquinamento da anidride carbonica rilasciata dai combustibili fossili è soggetta a un’aliquota fissata dal governo.

In pratica lo Stato eroga una sorta di bonus alle società che si occupano di effettuare trasporti su gomma e che di conseguenza inquinano, per il quale può essere fatta richiesta ogni tre mesi in base al chilometraggio effettivamente svolto. In questo caso la compensazione non aveva ragione di esistere, ma è stata percepita grazie a un sotterfugio nella documentazione fiscale.

I funzionari delle Dogane, incrociando i dati indicati nelle autocertificazioni necessarie per ottenere il rimborso dell’accisa con la documentazione contabile delle imprese, hanno individuato grandi irregolarità. Al termine dell’indagine sono emerse dunque accise indebitamente detratte per quasi un milione.