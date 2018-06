Sport Dopo l’approdo in serie A, La Molisana in Champions League: sarà sponsor della Roma Il colosso molisano della pasta resta nel mondo del calcio dopo la positiva esperienza con il Benevento al suo primo campionato di serie A. L’azienda dei Ferro sarà uno degli sponsor della Roma, formazione che l’anno prossimo giocherà anche in Champions League e che darà quindi visibilità internazionale al pastificio campobassano.

marchio La Molisana si lega alla As Roma con cui conta di avere visibilità internazionale. Prosegue il rapporto fra il colosso molisano della pasta e il mondo del pallone. Dopo la sponsorizzazione sulle maglie del Benevento nelprimo anno di serie A della formazione sannita, l’azienda della famiglia Ferro ha raggiunto un importante accordo con uno dei club più conosciuti d’Italia e noto in tutto il mondo.



La Roma è reduce da un’annata straordinaria in Champions League, la competizione europea a cui parteciperà anche quest’anno e che darà al marchio La Molisana una notorietà probabilmente mai avuta finora a livello internazionale. Già l’accordo con il Benevento aveva fatto conoscere a molti italiani un’azienda che sta conquistando una fetta sempre maggiore del mercato italiano e non solo.



È indubbio che l’episodio del gol del portiere Alberto Brignoli del Benevento contro il Milan nel novembre scorso e la sua incontenibile esultanza con la maglia “marchiata” La Molisana abbia fatto il giro del mondo. Stavolta il nome e il simbolo del pastificio di Campobasso non compariranno proprio sulle magliette della squadra di mister Di Francesco, ma sarà uno dei nomi che compariranno sulla cartellonistica della Roma in tutte le occasioni ufficiali. Inoltre La Molisana ha legato il suo nome alla Roma anche nel merchandising, cioè nella vendita di materiale e gadget dei giallorossi.



