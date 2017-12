Guarda il video Brindisi e pranzo di auguri per i Lupi. Messaggio ai tifosi: "Il 2018 sarà vincente" La grande famiglia rossoblù si è ritrovata oggi, 23 dicembre, al Bar Centrale (uno dei main sponsor) per scambiarsi gli auguri di Natale. Presente la società al gran completo, a cominciare dal co-presidente Danilo Leone, l’ex patron Giulio Perrucci, il responsabile dell’area tecnica Antonio Minadeo e il direttore generale Claudio Buono. Questa mattina l’ultimo allenamento per la squadra agli ordini di mister Antonio Foglia Manzillo che si ritroverà il 27 dicembre in contrada Selvapiana: "Lavoreremo dal punto di vista fisico e tecnico-tattico. Sono arrivati diversi elementi nuovi e il prossimo 7 gennaio dobbiamo farci trovare pronti. Daremo il massimo per recuperare il distacco accumulato in classifica dalla zona playoff".

Campobasso. Ultima seduta di allenamento in contrada Selvapiana, poi il rompere le righe per il Campobasso. Infine il pranzo e il brindisi al Bar Centrale (uno dei main sponsor). Quasi tutti presenti per scambiarsi gli auguri di Natale: dal co-presidente Danilo Leone, l’ex patron Giulio Perrucci, il responsabile dell’area tecnica Antonio Minadeo e il direttore generale Claudio Buono. Infine, i calciatori con il tecnico Antonio Foglia Manzillo. A sorpresa sono arrivati anche il sindaco di Campobasso Antonio Battista e il presidente del Consiglio comunale Michele Durante.



Durante il pranzo non sono mancati momenti goliardici, ma al tempo stesso è stato il momento per fare il punto della situazione in vista di un girone di ritorno che si preannuncia particolarmente impegnativo: i rossoblù hanno l’obbligo di riconquistare i posti che contano della classifica, da cui si sono allontanati dopo le sconfitte e i quattro punti di penalizzazione.



«Alla ripresa degli allenamenti - spiega il mister - lavoreremo dal punto di vista fisico e tecnico-tattico. Sono arrivati diversi elementi nuovi e il prossimo 7 gennaio dobbiamo farci trovare pronti. Daremo il massimo per recuperare il distacco accumulato in classifica dalla zona playoff. Non sarà facile, sei punti non sono pochi, ma se lavoriamo bene e remiamo tutti dalla stessa parte è un’impresa che possiamo raggiungere».

