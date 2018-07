Cronache Droga in carcere nei deodoranti, due arresti. Indagini partire da hashish arrivato in pacchi Una donna e un uomo residenti a Larino in manette per cessione di droga: fermati nel parcheggio dell’Istituto di pena frentano con tre stick deodoranti con dentro 30 grammi di hashish ognuno. Trovati anche 12 grammi di "fumo nella sala colloqui. Operazione di carabinieri e polizia penitenziaria dopo la scoperta di droga arrivata da pacchi dal mittente fasullo destinati ai detenuti.

Larino. Qualche giorno fa gli arresti nel parcheggio antistante il carcere di Larino: un uomo e una donna sono finiti in manette e ora si trovano ai domiciliari perché avevano tre stick deodoranti con all’interno circa 30 grammi di hashish ognuno. Il blitz è scattato perché da un mese circa i controlli erano stati intensificati e i sospetti si erano stretti su alcune persone che beneficiano di un ingresso privilegiato. Tra di loro la 44enne residente a Larino e il 66enne che pure vive nella cittadina frentana ma è originario di bari. A loro carico l’accusa è detenzione ai fini di spaccio aggravata.





Ma ci sono altre sei persone indagate, sulle quali sono in corso accertamenti: bisogna verificare se fanno parte della rete che ha fatto entrare la droga in carcere. Già, perché quello che gli investigatori hanno scoperto, attivando una operazione di controllo già da parecchio tempo, è che nel penitenziario frentano sono entrati nei mesi scorsi alcuni pacchi, il cui mittente era fasullo e non corrispondente a nessuno, con all’interno alcune paia di scarpe e qualche centinaia di grammi di hashish nella suola delle calzature.





Chi è stato? E come ha fatto? E’ oggetto di indagini, e non è escluso che a breve possano scattare ulteriori provvedimenti a carico di persone sia interne che esterne al carcere ma che con il carcere hanno una frequentazione professionale. Anche la coppia finita in manette, d’altronde, frequentava l’istituto di pena per ragioni professionali. Sono entrambi soci di una cooperativa che si occupa di formazione e partecipa a progetti di reinserimento per i detenuti. Per entrambi l’arresto è stato confermato dal Gip Elena Quaranta.





I dettagli dell’operazione, avviata un mese fa con la collaborazione tra carabinieri e polizia giudiziaria, sono stati illustrati nel pomeriggio di oggi, lunedì, dal Procuratore capo di Larino Antonio La Rana. Il quale ha messo in evidenzia come i controlli siano stati intensificati da quando sono è stato scoperto che in un paio di pacchi arrivati nel carcere c’era droga. Hashish anche in questo caso, occultato nelle suole delle scarpe destinate e a un paio di detenuti. E non solo: durante una delle ultime visite in carcere, nella sala colloqui, sono stati trovati e sequestrati 12 grammi di droga.





