Cronache Ladri di biciclette al Decathlon: dopo il furto, la fuga con l’auto. Presi e denunciati Mattinata movimentata nella zona industriale di Campobasso, nel punto vendita della nota catena francese dove un uomo e una donna hanno rotto il sistema antitaccheggio e rubato una bicicletta. I militari del Nucleo operativo e radiomobile si sono immediatamente messi sulle loro tracce e, grazie anche alle immagini di alcune videocamere, sono riusciti subito a risalire ai due ladri.

Campobasso. Forse avevano intenzione di fare un po’ di sport e volevano una bicicletta. Ma senza pagare. E così hanno ’messo gli occhi’ sul negozio più grande e attrezzato della città capoluogo.

Avevano pianificato tutto nei minimi dettagli, pure come rompere il sistema antitaccheggio posto sulla bicicletta che avevano ‘adocchiato’ al Decathlon, il noto negozio del colosso francese. I ladri sono entrati nel punto vendita e con scaltrezza sono riusciti a prendere il mezzo a due ore. Un’azione velocissima, grazie alla quale sono riusciti a eludere i controlli del personale e a portare via la bicicletta sportiva dal grosso negozio di articoli sportivi presente nella zona industriale di Campobasso.



Bonnie & Clyde sono scappati rapidamente, ma la loro fuga è durata pochissimo. Infatti i commessi della nota attività commerciale hanno immediatamente allertato il 112. Il furto è avvenuto intorno all'ora di pranzo e probabilmente in quel momento nel punto vendita non c'era nessuno..



I militari del Nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti prontamente e, dopo aver raccolto le prime informazioni dai testimoni e grazie anche alle immagini riprese da alcune videocamere esterne, si sono messi subito sulle loro tracce. Tempo un paio di ore e sono riusciti a risalire ai malviventi. Tanto da ritrovare la bicicletta rubata. I carabinieri hanno denunciato per furto i due, un uomo e una donna, entrambi 40enni. (Pubblicato il 02/07/2018)