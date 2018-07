Cronache Dopo più di 50 anni la spiaggia cambia volto: ecco Lido Eva, il primo stabilimento mobile Ha aperto domenica 1 luglio il nuovo lido amovibile, vale a dire da rimuovere dopo il 15 settembre, sulla spiaggia di Petacciato marina. Si tratta di una novità assoluta per questo tratto di costa molisana dove da 52 anni esisteva soltanto il lido Calypso. La scommessa del giovane imprenditore locale Danilo Storani arriva dopo l’avviso pubblico del Comune che per la prima volta ha dato l’opportunità di realizzare un piccolo stabilimento a chi possiede un’attività ricettiva in paese con un certo numero di posti letto.

di Stefano Di Leonardo Petacciato. L’hanno definito «un giorno storico» i titolari del nuovo lido mobile che domenica 1 luglio ha aperto ufficialmente sulla spiaggia di Petacciato Marina. Non è azzardato, visto che questo tratto di costa del Molise, quello della marina di Petacciato con l’unico vero ampio piazzale-parcheggio esistente, finora aveva conosciuto un solo stabilimento balneare, quel lido Calypso che è lì da 52 anni ed è ormai conosciutissimo in tutto il Molise e anche fuori.



Ma l’estate 2018 fa segnare questa grande novità, frutto della decisione del Comune di Petacciato di dare maggiori possibilità per le aree ombreggi, cioè lidi realizzati esclusivamente con materiale facilmente smontabile e da rimuovere dopo il termine della stagione balneare, vale a dire il 15 settembre. Da quest’anno infatti le attività ricettive presenti in paese, e non solo quelle a meno di un chilometro dalla costa, possono realizzare degli stabilimenti stagionali, a patto che abbiano almeno 15 posti letto.



Per i titolari dell’hotel Di Nardo, nato qualche anno fa come naturale espansione della pizzeria “Da Lucia”, è stata l’occasione da cogliere al volo. Dietro il lido Eva, ribattezzato come il nome di sua figlia di appena un anno, c’è il giovane pizzaiolo e imprenditore petacciatese Danilo Storani, 32 anni da compiere. Insieme alla moglie e agli altri familiari, ha lavorato letteralmente giorno e notte nelle ultime settimane per farcela. Il clima poco clemente dei giorni scorsi ha un po’ frenato le rifiniture ma il lido Eva si è fatto trovare pronto per l’inaugurazione di domenica 1 luglio, per poi essere completato con qualche ritocco nella prima decade del mese.



Chiosco bianco di legno al centro, tutto intorno 70 ombrelloni, dei quali una quindicina verranno lasciati a favore dei clienti dell’hotel gestito dalla famiglia Storani. Come prescritto dall’avviso pubblico del Comune, lo stabilimento dispone di salvamento, bagni, docce e altri servizi, oltre a un’area giochi per bambini, una scultura di sabbia di benvenuto e un divanetto per rilassarsi in riva al mare.



