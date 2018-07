Cronache Ciclista travolto da un cinghiale in fuga, è vivo per miracolo Stava percorrendo la strada tra via delle Orchidee e via delle Viole in direzione Petacciato quando all’improvviso è sbucato fuori un ungulato adulto che gli ha tagliato la strada. Il ciclista ha fatto in tempo a sterzare, ma non ad evitare l’impatto.

di Valentina Cocco Termoli. Una tranquilla domenica in sella alla sua mountain bike, la natura incontaminata, l’aria fresca: sembrava la classica mattinata ideale un cinquantenne termolese che, all’improvviso, è stato scaraventato a terra in seguito ad uno scontro con un grosso cinghiale. L’uomo stava percorrendo la strada tra via delle Orchidee e via delle Viole in direzione Petacciato, un percorso che arriva fino alla zona del Sinarca, quando all’improvviso è sbucato fuori un ungulato adulto che gli ha tagliato la strada. Il ciclista ha fatto in tempo a sterzare, ma non ad evitare l’impatto: la ruota posteriore è entrata in collisione con le zampe dell’animale in fuga, provocando la rovinosa caduta del termolese.

«Ha fatto diverse capriole prima di fermarsi – dichiara la moglie dell’uomo che preferisce mantenere l’anonimato – Ha battuto la testa, le spalle e la schiena». Immediato il soccorso del figlio, avvertito dal padre tramite cellulare, che ha provveduto a caricarlo sulla sua bicicletta e lo ha accompagnato nell’auto, poco distante, dove li attendeva la moglie: «E’ un percorso sterrato riservato solo alle due ruote per cui abbiamo dovuto optare per questa soluzione», continua la donna.



Immediato il trasferimento al pronto soccorso, dove è stato sottoposto ai raggi, all’ecografia alla milza ed al fegato ed alla TAC. I medici gli hanno riscontrato diverse contusioni, alcune escoriazioni ai fianchi ed alle spalle dovute al violento impatto con il terreno, diversi ematomi ed una prognosi di dieci giorni. «Ha difficoltà a sedersi e camminare, ma per fortuna indossava il casco – ammette la moglie – Essendo muscoloso ed allenato se l’è cavata, se fosse stato più magro è probabile che ci avrebbe rimesso la vita».

Un ostacolo imprevisto per il ciclista, miracolato, che alle 11 e 45 del 1 luglio stava facendo il solito giro domenicale a bordo della sua mountain bike che tuttavia, fornisce anche un monito ad altri amanti della bici: «Lì ci sono tantissimi cinghiali che prolificano grazie alla vicinanza del bosco – conclude la signora – Vorrei dare un avvertimento a tutti coloro che vanno in bici: mettete sempre il casco, le protezioni e portate con voi il cellulare» o, meglio ancora, andate in gruppo. Nell’ultimo periodo sono sempre più frequenti gli avvistamenti di grossi cinghiali a spasso per il centro cittadino o nelle periferie.

Con la diminuzione dei boschi in favore del cemento ed il prolificare della specie sempre più vicino ai centri abitati, aumentano anche le insidie legate agli incontri ravvicinati con gli ungulati che, nel peggiore dei casi, mettono a rischio anche la vita. Una tranquilla domenica in sella alla sua mountain bike, la natura incontaminata, l’aria fresca: sembrava la classica mattinata ideale un cinquantenne termolese che, all’improvviso, è stato. L’uomo stava percorrendo la strada tra via delle Orchidee e via delle Viole in direzione Petacciato, un percorso che arriva fino alla zona del Sinarca, quando all’improvviso è sbucato fuori un ungulato adulto che gli ha tagliato la strada.«Ha fatto diverse capriole prima di fermarsi – dichiara la moglie dell’uomo che preferisce mantenere l’anonimato –Immediato il soccorso del figlio, avvertito dal padre tramite cellulare, che ha provveduto a caricarlo sulla sua bicicletta e lo ha accompagnato nell’auto, poco distante, dove li attendeva la moglie: «E’ un percorso sterrato riservato solo alle due ruote per cui abbiamo dovuto optare per questa soluzione», continua la donna., dove è stato sottoposto ai raggi, all’ecografia alla milza ed al fegato ed alla TAC. I medici gli hanno riscontrato diverse contusioni, alcune escoriazioni ai fianchi ed alle spalle dovute al violento impatto con il terreno, diversi ematomi ed una prognosi di dieci giorni.Un ostacolo imprevisto per il ciclista, miracolato, che alle 11 e 45 del 1 luglio stava facendo il solito giro domenicale a bordo della sua mountain bike che tuttavia, fornisce anche un monito ad altri amanti della bici:o, meglio ancora, andate in gruppo. Nell’ultimo periodo sono semprea spasso per il centro cittadino o nelle periferie.Con la diminuzione dei boschi in favore del cemento ed il prolificare della specie sempre più vicino ai centri abitati, aumentano anche le insidie legate agli incontri ravvicinati con gli ungulati che, nel peggiore dei casi, mettono a rischio anche la vita. (Pubblicato il 01/07/2018)