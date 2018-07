Politica Dalla ginnastica col passeggino alla festa della birra: patrocini per tutti tranne al Gay pride Il Molise pride in programma il 28 luglio prossimo non ha ottenuto il riconoscimento del suo "valore sociale e culturale" dal parte della Regione "per questioni tecniche e non politiche". Mentre l’ha ottenuto dal Comune di Campobasso dopo settimane di discussione in cui gli oppositori rivendicavano l’assenza di finalità istituzionali. Eppure in questi anni non è mai stato un problema persino e il patrocinio è stato dato persino quando c’era finalità di lucro. Qualche esempio.

Campobasso. Per la Regione Molise il Gay pride in programma il 28 luglio prossimo a Campobasso non merita alcuna attestazione di apprezzamento e di adesione perché privo di “finalità di promozione sociale, culturale, turistico e sportiva, nonché di carattere artistico, storico, scientifico, ambientale ed umanitario”.

La valutazione “tecnica e non politica” fatta a Palazzo Vitale è molto simile, se non identica, a quella ravvisata dagli oppositori alla concessione del patrocinio gratuito in Comune. Sebbene le cose in Municipio siano andate diversamente visto che, dopo una lunga battaglia in commissione Cultura, l’apposizione dello stemma della città sulla sfilata della comunità Lgbt è passata. Ma sono passate anche critiche feroci al centrosinistra e ai 5 Stelle da parte del centrodestra che compatto ha fatto sentire la propria voce a Palazzo San Giorgio.



Le loro motivazioni sono state espresse chiaramente fin dall’inizio della discussione ma la ragione principale addotta è stata che il Gay pride, anzi, il Molise pride, non rispetterebbe il regolamento comunale per la concessione dei patrocini. E dunque non andava dato.





Eppure quando si è trattato di patrocinare altre iniziative che non avevano a che fare con la rivendicazione dei diritti degli omosessuali, delle lesbiche, di trans, bisex o qualunque altra definizione si voglia utilizzare per chiamare tutte le persone che amano e si amano senza essere necessariamente “maschi” o “femmine”, il regolamento municipale non è stato neppure citato.

Qualche esempio?



Il 7 giugno di due anni fa Antonio Battista ha concesso il patrocinio alla manifestazione Birrae, una due giorni di grandi bevute e dimostrazioni sulla cultura della birra artigianale che si è svolta a piazzetta Palombo in cui maestri birrai della zona hanno incassato un bel po’ di quattrini spillando bionde, rosse e ambrate “fatte in casa”. Per l’Amministrazione quel patrocinio andava dato “perché rispetta le nostra finalità istituzionali”.



Forse per far smaltire le calorie della festa della birra alle neo mamme, qualche giorno dopo sempre il Comune di Campobasso ha concesso il patrocinio al progetto dell’associazione Mammafit per aiutare le donne a tornare in forma facendo niente meno che "la ginnastica col passeggino".

Addirittura con urgenza e senza neppure sentire il parere della commissione cultura (che non è vincolante ma generalmente viene preso in considerazione dal sindaco) il patrocinio è stato dato al progetto Food & Fashion promosso dal “Pilla”. Corse automobilistiche, partite di pallone, sfilate e concerti al parco: tra i riconoscimenti c’è veramente di tutto. E senza ombra di dubbio lo meritavano. Del resto un "valore culturale, sociale, scientifico, educativo, sportivo o ambientale" si può facilmente ritrovare in ciascuna di queste manifestazioni.

Possibile che l’unica a non averlo sia, a detta del centrodestra, soltanto il Gay Pride?

