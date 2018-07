Cronache La Notte dei Bambini conquista la città: fiume di gente in centro e "liti" per il trenino gratis Grandissimo successo per la notte dedicata ai più piccoli. Un fiume di gente, grandi e piccini, ha invaso il centro città per assistere agli spettacoli ed usufruire dei tanti giochi messi a disposizione. Tantissime le famiglie provenienti dalle regioni limitrofe, attirate dalla musica e dalla possibilità di far divertire i propri figli in maniera gratuita, almeno nella maggior parte degli stand. Graditissimo il ritorno del trenino che, gratuitamente, ha permesso ai più fortunati di fare un giro del centro. Immancabili anche le prime multe, elevate nei confronti di coloro che non hanno pagato il parcheggio fino a mezzanotte.

di Valentina Cocco Termoli. Il Comune continua a collezionare successi con l’organizzazione di eventi: l’ultimo, solo in ordine di tempo, è quello di sabato 30 giugno dedicato ai più piccoli. È stato un vero e proprio boom di presenze per la “Notte bianca dei bambini”, con famiglie provenienti anche dalle regioni limitrofe, per assistere ai vari stand e giochi creati appositamente per i minori, grazie anche alla clemenza del tempo. In migliaia si sono riversati in centro, attratti dalla musica, dall’arte, dalla voglia di abbandonare la tecnologia, almeno per una sera e dalla possibilità di far divertire i propri figli gratuitamente. «Un’opportunità che non capita tutti i giorni, da ripetere assolutamente», commentano alcune famiglie.



Il lunghissimo sciame umano ha affollato la cittadina, con un’affluenza ben oltre le aspettative. Un pubblico colorato, divertito, sorridente e vivace che ha riempito anche le numerose attività commerciali rimaste aperte fino a tardi. I tavolini delle varie attività, soprattutto bar, pizzerie, ristoranti, erano tutti occupati tanto che qualcuno ha preferito mangiare qualcosa mentre passeggiava.



Il divertimento è iniziato da subito, appena l’orologio ha segnato le venti in punto, con i gonfiabili in Piazza Monumento, i maghi insieme agli artisti di strada ed al trucca bimbi lungo Corso Nazionale, i giochi medievali degli “Ordo Cavaliere Termole” e la falconeria di “Usconium” al Belvedere dei fotografi, fino al Borgo Antico con l’area lettura, il film della Walt Disney ed i laboratori. Una serata dedicata ai più piccoli, ma che è stata in grado di coinvolgere anche gli adulti che, grazie soprattutto ai giochi medievali, hanno riscoperto i ricordi della loro infanzia che si credevano perduti.



Successo anche per il trenino messo a disposizione dalla Gtm che, in maniera del tutto gratuita, ha concesso la possibilità di effettuare un breve, ma suggestivo, giro del centro con partenza ed arrivo in via Roma. File lunghissime, liti serrate per aggiudicarsi un posto su una delle due carrozze disponibili, tanto che in tantissimi non sono nemmeno riusciti a salire: «Si vede che è gratis – dichiara amaramente una madre –. Non si è mai vista così tanta affluenza per il trenino». Il porto turistico è stato chiuso al traffico, si passeggiava solo a piedi e la presenza delle numerosissime persone che, in molti casi hanno rallentato il traffico, è la dimostrazione che ci vorrebbero più serate così. Grande richiamo anche per i saggi di danza messi in scena lungo la scalinata del folklore.



