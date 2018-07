Cronache Parcheggi rosa, se ne parla da quattro anni ma in città non ce n’è neppure ombra: "Insensibili" La consigliera comunale Marialaura Cancellario ha nuovamente evidenziato l’assenza nel capoluogo delle cosiddette strisce di cortesie per le donne in gravidanza e le neo mamme che in molte altre città si trovano vicino a scuole, ospedali e uffici. "La prima mozione risale al 2014, l’anno scorso ho presentato una interrogazione e hanno risposto che se ne sarebbero occupati ma a metà dell’anno in corso non c’è ancora l’ombra di strisce rosa. E’ inaccettabile". Un problema legato al codice della strada la giustificazione dell’assessore Francesco De Bernardo in aula.

Campobasso. Era l’anno 2014 quando il Consiglio comunale di Campobasso ha approvato una mozione sui parcheggi rosa, quelli dedicati alle donne in gravidanza e alle neo mamme che in molte città si trovano vicino a scuole, asili, farmacie, consultori, ospedali e uffici. Quanto deliberato dal Comune è rimasto lettera morta: ad oggi in città di queste strisce di cortesia non c’è neppure l’ombra e il sindaco non ha mai spiegato perché. Tanto meno ha detto se e quando provvederà a far realizzare questi stalli speciali.



Sul tema ha presentato una interrogazione la consigliera comunale Marialaura Cancellario. Sua fu la mozione del 2014 e sempre lei è stata prima firmataria nel 2017 di una interrogazione identica e precisa a quella riproposta nell’ultima seduta di Consiglio comunale. Stavolta una risposta da parte dell’assessore Francesco De Bernardo (Polizia municipale) c’è stata: l’esponente della giunta ha detto alla Cancellario che i parcheggi rosa non sono stati realizzati (con l’eccezione di uno vicino la chiesa di Sant’Antonio di Padova, ndr) perché non essendo previsti dal codice della strada creerebbero problemi per l’eventuale sanzionabilità dei trasgressori.

«Un problema ampiamente superato da tutte le altre città italiane» gli ha fatto notare la consigliera Cancellario dichiarandosi insoddisfatta della risposta ottenuta e precisando che queste «aree di cortesia, gratuite, rappresentano una iniziativa ammirevole da parte di molte altri Comuni e un gesto di civiltà che agevola la vita delle donne in un momento così delicato come la maternità».

