Termoli. Non bastavano i cinghiali, adesso anche un capriolo a due passi dal mare. L’avvistamento risale a questa mattina presto,attorno alle 6 di domenica 1 luglio, nei campi all’altezza della rotonda a valle di via Foce dell’Angelo, quindi all’incrocio con via del Mare.



È stata una coppia termolese, uscita di buon’ora quest’oggi, a notare il capriolo che stava serenamente sul prato fra gli olivi, mentre tutto intorno regnava la calma di un orario in cui è raro trovare delle auto in strada. «Sembrava tranquillo, ma appena ci siamo avvicinati è scappato via» raccontano. Per loro non è una novità assoluta vedere un capriolo. «Andiamo spesso a caccia di lepri coi segugi e qualche volta capita di trovare anche dei caprioli. La particolarità è che sia così vicino alla spiaggia».



In effetti da quella rotatoria al lungomare nord ci sono solo poche centinaia di metri. Fa specie pensare come un animale selvatico come questo si sia potuto avvicinare così tanto al mare, ma ormai non è più così insolito. Va ricordato innanzitutto che quella è la stessa zona dove nelle scorse settimane è stato avvistato a più riprese un cinghiale, che per altro come il capriolo appartiene alla stessa famiglia degli ungulati.



Quell’area di Porticone si trova proprio a ridosso della zona di riserva di San Giacomo degli Schiavoni, dove probabilmente questi animali selvatici sono più numerosi di un tempo. Inoltre si deve rammentare che non è il primo avvistamento di questo genere al livello del mare. Solo tre anni fa, più o meno nello stesso periodo dell’anno, un naturalista di Petacciato riuscì a fotografare un esemplare proprio fra la pineta e la spiaggia di Petacciato marina. Uno scatto magnifico che immortalò l’animale un attimo prima della fuga.



