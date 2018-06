Politica Gay pride, patrocinio a metà. Il no della Regione dopo l’ok del Comune: "Solo motivi tecnici" A differenza del Comune di Campobasso, palazzo Vitale ha deciso di negare il patrocinio gratuito al Molise Pride, l’evento in programma il 28 luglio a Campobasso. "Nessun motivo politico, solo amministrativo: è una manifestazione che non rispetta il regolamento regionale sui patrocini che venne approvato dall’ex giunta Frattura", fanno sapere da via Genova. Il no di palazzo Vitale - in linea con quanto avvenuto in altri regioni guidate dal centrodestra come Lombardia, Veneto e Liguria - non ferma gli organizzatori. Da Campomarino Vladimir Luxuria lancia l’invito a partecipare: "Il Molise dimostrerà di essere accogliente e inclusivo".

Vladimir Luxuria sarà madrina del Molise Pride Campobasso. Sul Molise Pride non ci sarà il ‘marchio’ della Regione. Che andasse a finire così probabilmente si poteva già intuire: da via Genova erano state richieste delle integrazioni all’Arcigay dopo la richiesta di patrocinio. Il secondo indizio: la cautela dimostrata un paio di giorni fa dal governatore Donato Toma.

A Primonumero aveva dichiarato: «L’istruttoria è in corso, non sono ancora in grado di dire se lo concederemo oppure no. Resta il fatto che se la finalità della manifestazione è di tipo culturale – e questo vale per tutti - il patrocinio viene dato, se invece si tratta di eventi che riguardano dati sensibili come gli orientamenti sessuali, politici eccetera evitiamo. Personalmente ritengo che le manifestazioni che parlano delle tendenze sessuali meritino solo la considerazione e il rispetto della gente non il patrocinio che – ripeto – viene dato quando c’è una finalità culturale».



Una linea seguita pure dall’ufficio preposto. «Non è un ‘no’ politico al patrocinio – la spiegazione che arriva da palazzo Vitale - ma di tipo amministrativo: per la concessione del patrocinio non sono stati ravvisati i presupposti rispetto a quello che prevede il regolamento regionale approvato dall’ex giunta regionale di Paolo Frattura». Per la serie, non è una questione di colore politico, più semplicemente è stata seguita la direttiva per la concessione del gratuito patrocinio della Regione Molise.

Nel documento all’articolo 2 è esplicitato che «il patrocinio gratuito è un’attestazione di apprezzamento e di adesione ad una singola iniziativa che si svolge nel territorio regionale, ritenuta meritevole per le sue finalità di promozione sociale, culturale, turistico e sportiva, nonché di carattere artistico, storico, scientifico, ambientale ed umanitario». Presupposti non ravvisati per la parata dedicata ai diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali.



Insomma, motivazioni puramente tecniche hanno portato alla mancata concessione del patrocinio all’eventoche si svolgerà il prossimo 28 luglio a Campobasso. Tuttavia pare che in via Genova ci fosse qualche perplessità sulle modalità della manifestazione. E le parole del governatore Toma hanno lasciato trapelare l’aria che tirava.



Motivazioni tecniche o meno, sarà un no pesante, in grado di scatenare polemiche come già avvenuto al Comune di Campobasso. A Palazzo San Giorgio, però, la commissione Cultura alla fine ha deciso di concedere il patrocinio anche se dopo una riunione fiume e una scia di polemiche dei consiglieri che si sono opposti e che hanno definito il Movimento 5 Stelle “stampella del Pd” per aver votato a favore assieme ai dem Viola e Sanginario.



Pochi metri più in là e la ‘musica’ è cambiata. Tuttavia, quello di palazzo Vitale non è l’unico governo regionale che ha negato il patrocinio alla manifestazione dedicata all’orgoglio gay. Lo hanno fatto almeno altre quattro Regioni: Lombardia, Veneto, Liguria e Trentino. A guida centrodestra le prime tre, amministrate dal centrosinistra l’ultima. Il colore politico, dunque, non c’entra, come hanno dimostrato le città a guida Pd (clamoroso il caso di Firenze) che hanno rifiutato di apporre il proprio stemma al ‘Toscana pride’.



