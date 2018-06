Aumentano i controlli in città "Mio figlio si droga, ritrovatelo". Madre chiede aiuto alla Polizia. Il 17enne vagava per strada Il ragazzo vagava per le strade del capoluogo e non era tornato a casa. La mamma, preoccupata che gli fosse successo qualcosa, ha telefonato al 113 che poco dopo ha ritrovato il giovane e lo ha riaccompagnato a casa dove la donna ha consegnato agli agenti l’hashish che il figlio consumava. La Polizia ha ’beccato’ altre tre persone con hashish ed eroina.

Campobasso. «Aiutatemi, ho paura che sia successo qualcosa a mio figlio: si droga». Nel cuore della notte il grido disperato di una mamma. Il ‘suo’ ragazzo non era ancora tornato a casa. E lei temeva per la vita di quel 17enne che da qualche tempo faceva uso di sostanze stupefacenti. La donna, dopo aver atteso invano per ore il suo rientro a casa, preoccupata aveva preso il telefono e composto il 113 per chiedere l’intervento della Polizia. Gli agenti della Squadra Volanti hanno acquisito le prime notizie per rintracciare il ragazzo, ad esempio come fosse vestito e che zone frequentava. Lo hanno ritrovato poco dopo: vagava solo per la strada.



Quando i poliziotti hanno riportato a casa il giovane, la madre ‘coraggio’ si è aperta non potendo più nascondere quel dolore. Ha confessato loro le sue preoccupazioni: a soli 17 anni quel ragazzo già aveva imboccato una brutta strada iniziando a consumare sostanze stupefacenti. Lei stessa, ammettendo di essere stanca e disperata, aveva trovato una dose di ‘fumo’ addosso al figlio e l’aveva consegnata agli agenti. Quell’involucro conteneva hashish, come poi accertato dalla Polizia scientifica.



Il ragazzo invece è stato segnalato alla Prefettura. Non è stato l’unico ad essere ‘beccato’ dalla Polizia con la droga. Stesso ‘destino’ per un altro giovane, sorpreso durante un controllo in strada in possesso di diversi grammi di hashish nascosti nelle tasche dei pantaloni e rinvenuti dagli agenti durante una perquisizione personale.

Avevano invece eroina l’uomo e la donna, già pregiudicati per reati relativi gli stupefacenti, fermati e controllati dagli uomini della Squadra Mobile che nei giorni scorsi hanno incrementato l’attività di contrasto allo spaccio ed all’uso di sostanze stupefacenti.



