Cronache Fotovoltaico spento a scuola, la ’distrazione’ del Comune costa caro. Scatta l’esposto Il Movimento 5 Stelle presenterà un esposto in Procura e alla Corte dei Conti per danno erariale e ambientale: per due anni è rimasto spento l’impianto fotovoltaico delle nuove scuole di via Sant’Antonio dei Lazzari e di via Berlinguer. "Il Comune se n’è accorto solo ora - tuona il consigliere Simone Cretella - c’è stato un enorme spreco di denaro pubblico: nell’edificio di via Sant’Antonio dei Lazzari solo per la perizia di variante l’amministrazione pagò 60mila euro, più 50mila euro per i due impianti".

Campobasso. Pare che a palazzo San Giorgio nessuno si fosse accorto di nulla, anche se da due anni l’edificio di via Sant’Antonio dei Lazzari ospita le lezioni della primaria dell’ex scuola ‘Scarano’ di via Crispi. Uno stabile moderno e dotato di un impianto fotovoltaico nuovo di zecca, come quello installato anche in via Enrico Berlinguer dove sorge una scuola ‘gemella’, frequentata dagli alunni della ‘Guerrizio’.

In due anni gli impianti fotovoltaici non sono mai stati accesi. Una ‘distrazione’ emersa durante il consiglio comunale del 29 giugno dalla risposta fornita dall’assessore ai Lavori pubblici Pietro Maio al consigliere del Movimento 5 Stelle Simone Cretella. Che infatti ha commentato: «L’assessore ha ammesso che il Comune ignorava il problema e probabilmente non si sarebbe fatto niente per risolverlo se qualcuno non portava l’argomento all’attenzione del Consiglio».

Secondo i calcoli dell’esponente dell’opposizione a 5 Stelle, i due impianti fotovoltaici sono costati circa 50mila euro alla collettività: 38mila sono stati spesi in via Sant’Antonio dei Lazzari, il resto per via Berlinguer ma in questo caso «l’impianto è più piccolo». Nell’istituto che ospita attualmente gli alunni della Scarano, poi, fu necessaria una perizia di variante perché «la caldaia e l’impianto fotovoltaico non era previsto nel progetto iniziale». Il costo dell’operazione superò di poco i 60mila euro. Per di più, slittò l’apertura dello stabile provocando disagi ai piccoli studenti e alle loro famiglie.

«Sono passati due anni da quando è stata aperta la scuola e – l’osservazione di Cretella - davo per scontato che l’impianto funzionasse regolarmente facendo risparmiare anche in termini di consumi». E invece la sorpresa: lo spreco di soldi pubblici per due impianti mai entrati in funzione.

«Quanto abbiamo speso inutilmente? Perché l'impianto non è entrato in funzione?», si è chiesto il consigliere comunale che ha depositato un'istanza di accesso agli atti. Non solo: «Mi rivolgerò alla Procura o alla Corte dei conti perché c'è un danno erariale e ambientale: innanzitutto perché sono stati spesi dei soldi pubblici per gli impianti e poi perché avremmo potuto risparmiare sulla bolletta da pagare». Una svista che insomma potrebbe costare caro a palazzo San Giorgio. (Pubblicato il 30/06/2018)