Primo Consiglio Ecco la nuova Amministrazione: 4 assessori, il vice è una donna. Il sindaco tiene il Bilancio Contro ogni aspettativa il primo eletto Antonio Vesce farà soltanto il Presidente del Consiglio, Maria Giovanna Civitella sarà il vice sindaco con deleghe alla Cultura, Istruzione e Attività Produttive. Giuseppe Bonomolo gestirà Lavori Pubblici, Ambiente e Sport, a Nicola Giardino la quota relativa ad Urbanistica, Ricostruzione e Programmazione, mentre Alice Vitiello si occuperà di Turismo, Politiche Sociali, Pari Opportunità, Trasporti e Affari Legali. Il sindaco tiene per sé il Bilancio.

di Alessandro Lategano Larino. Non sono mancate le sorprese al debutto della nuova amministrazione comunale. Dopo circa due settimane di consultazioni sono stati ufficialmente convalidati gli eletti e nominati i componenti della Giunta che andrà a governare il Comune di Larino.



In una sala consiliare gremita di parenti e simpatizzanti, il nuovo sindaco Pino Puchetti, della lista Si@mo Larino, ha fatto giuramento e presentato la squadra che lo accompagnerà in questo nuovo percorso.

Contro ogni aspettativa il preside Antonio Vesce, nonostante l’affermazione ed il maggior consenso ricevuto, non ha accettato alcun incarico di rilievo, forse perché già sobbarcato di lavoro, ed è stato votato dall’assemblea per interpretare soltanto il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale. La vice presidenza è stata assegnata alla consigliera di opposizione Graziella Vizzarri della lista Il Germoglio.



Come per la passata amministrazione, anche questa volta sarà una donna a svolgere la funzione di vice-sindaco: a spuntarla la professoressa Maria Giovanna Civitella, alla quale sono state affidate anche le deleghe alla Cultura, Istruzione ed Attività Produttive. Al farmacista Giuseppe Bonomolo è stato assegnato l’ambito incarico di gestire Lavori Pubblici, con Ambiente e Sport, mentre al giovane biologoNicola Giardino il compito di curare la quota relativa ad Urbanistica, Ricostruzione e Programmazione, con Alice Vitiello che si occuperà invece di Turismo, Politiche Sociali, Pari Opportunità, Trasporti e Affari Legali. Il sindaco ha deciso di tenere per sé il Bilancio, avendo anche alle spalle un passato da assessore in materia.



A rappresentare la maggioranza in seno al Consiglio all’Unione dei Comuni del Basso Biferno andrà Angela Vitiello, oltre che il sindaco, mentre per l’opposizione il delegato concordato è Pardo Mezzapelle della lista Il Germoglio.



Fin da subito la nuova amministrazione si troverà ad affrontare le delicate questioni relative al trasferimento del reparto di Oculistica dall’ospedale Vietri di Larino al San Timoteo di Termoli, ed alla possibile chiusura dello sportello dell’Agenzia delle Entrate, per il quale c’è già l’impegno del Consiglio Regionale del Molise a mettere in atto tutte le iniziative consentite al fine si salvaguardare la permanenza del punto di assistenza ed informazione fiscale.



