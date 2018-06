Economia & Lavoro Sevel, 169 operai diventano fissi e contratti rinnovati a 265 precari. Tra loro molti molisani Raggiunto l’accordo nella fabbrica automobilistica di Atessa dove si produce il Ducato Fiat e che da lavoro a centinaia di molisani. Nelle ultime ore ufficializzato il rinnovo dei contratti a tempo determinato per 265 dipendenti. Altri 169 invece sono stati stabilizzati. La Fim Cisl rivendica il risultato: "L’assunzione a tempo indeterminato di 169 giovani nello stabilimento Fca Sevel di Val di Sangro è il risultato della nostra azione sindacale. Da tempo stiamo facendo pressione perché a volumi che crescono e si stabilizzano è necessario rispondere con le assunzioni a tempo indeterminato, stabilizzando i lavoratori che stanno svolgendo l’attività lavorativa con contratto di somministrazione".

Bassomolise. Arrivano buone notizie per gli operai precari della Sevel di Val di Sangro. La direzione aziendale ha infatti comunicato la stabilizzazione di 169 giovani e il prolungamento del rapporto di lavoro di altri 265 dipendenti con contratto a tempo determinato. Fra gli operai che hanno ricevuto il rinnovo o il contratto a tempo indeterminato ci sono chiaramente molti molisani che si recano in fabbrica tutti i giorni in autobus o in qualche caso in auto. Si tratta di una buona notizia per l’intero settore metalmeccanico locale, visto che la Sevel fa parte del gruppo Fiat Fca.



«L’assunzione a tempo indeterminato di 169 giovani nello stabilimento Fca Sevel di Val di Sangro è il risultato della nostra azione sindacale – si legge in una nota della Fim Cisl -. Da tempo stiamo facendo pressione perché a volumi che crescono e si stabilizzano è necessario rispondere con le assunzioni a tempo indeterminato, stabilizzando i lavoratori che stanno svolgendo l’attività lavorativa con contratto di somministrazione. Lo abbiamo fatto negli stabilimenti Fca è stato importante farlo anche nella fabbrica di Fiat Professional dove viene prodotto il Ducato».



Mentre 169 persone possono brindare a un futuro lavorativo più sicuro, altri 265 avranno il posto assicurato almeno per qualche mese ancora, con speranze anche per il prossimo futuro. «Ora è fondamentale considerare questa come una prima tappa del percorso di stabilizzazione dei altri 265 lavoratori somministrati ancora presenti in Sevel a cui nel frattempo si è provveduto a rinnovare la scadenza» aggiunge il sindacato.



Oltretutto è di pochi giorni fa la notizia dell’assunzione a termine di altre 53 persone nello stabilimento abruzzese. Si tratta di lavoratori che verranno impiegati al posto dei dipendenti che usufruiranno del periodo di ferie nei mesi estivi.



«Riteniamo che ci siano le condizioni per effettuare altre assunzioni - Salutiamo con soddisfazione – commenta la Rsa della Uilm - considerando sia i volumi produttivi record degli anni precedenti, con 292.800 veicoli prodotti nel 2017, sia il numero dei lavoratori che andranno in pensione nel corso del 2018 e 2019. La richiesta che facciamo alla direzione Sevel è di sostenere principalmente assunzioni locali, l’Abruzzo ne ha bisogno».



Adesso i precari in scadenza su tre scaglioni sono in totale 430, mentre attualmente in Sevel lavorano circa 6.430 persone, di cui 6mila con contratto a tempo indeterminato e 430 con contratti di somministrazione. Infine sono presenti 400 trasfertisti provenienti soprattutto dagli stabilimenti Fca di Melfi e Pomigliano.