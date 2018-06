Cronache Rio Vivo: barche ancora sulla spiaggia, palla al Prefetto. Rinaldi: "Colpa della Florio” A distanza di qualche settimana la situazione della spiaggia di Rio Vivo peggiora: trasformata in “parcheggio” per imbarcazioni e con il mare che continua ad avvicinarsi pericolosamente alle abitazioni, tra le proteste e preoccupazioni dei residenti. La colpa di questa trascuratezza, secondo il consigliere di minoranza Francesco Rinaldi, “è dell’assessore all’ambiente Filomena Florio e dell’amministrazione incapace di fare il proprio lavoro”. Nel frattempo i residenti aspettano una soluzione che potrebbe arrivare dal Prefetto, contattato dallo stesso Rinaldi, che dovrebbe occuparsi della rimozione dei relitti.

di Valentina Cocco Termoli. Sono passate diverse settimane da quando Primonumero.it ha denunciato la , incapaci di scendere in spiaggia a causa dell’erba incolta, dei rifiuti e della presenza di alcuni relitti di imbarcazioni portate lì dalle mareggiate copiose che interessano questa parte di costa, come confermano loro stessi.

Da allora la situazione non è cambiata, anzi si può tranquillamente affermare che sia peggiorata: l’erbaccia ha continuato a crescere indisturbata, gli scarti gettati dagli incivili sono aumentati ed il mare ha continuato ad impossessarsi di quel lembo di spiaggia libera che una volta serviva i turisti ed i residenti. «Da quando hanno fatto le aperture degli scogli frangiflutti, con la scusa che il mare fosse troppo melmoso – si sfogano i residenti – Il mare sta invadendo nuovamente la spiaggia arrivando pericolosamente alle abitazioni».



Raggiungere l’arenile è sempre più difficoltoso e pericoloso a causa di serpentie topi che prolificano lì, dei detriti e dell’impossibilità di camminare in sicurezza tra la vegetazione; l’alternativa è passare sopra il verde selvaggio rischiando, però, una facile e rovinosa caduta. «E’ scandaloso che la spiaggia sia inaccessibile e che l’Assessore all’Ambiente Filomena Florio non intervenga. La colpa è sua. Qui non è mai venuta, non si è mai preoccupata della città e non risponde a nessuno. Questa amministrazione è incapace di fare il proprio compito. Se non sei in grado di fare il tuo lavoro devi lasciarlo a chi può occuparsene, facendo un passo indietro e guadagnandone in umiltà» è la dichiarazione piccata di Francesco Rinaldi, attuale consigliere di minoranza, Vicepresidente Commissione Ambiente e Decoro Urbano e rappresentante del Comitato Rio Vivo Marinelle, che si sta occupando della situazione per cercare di risolverla.



La zona, frequentatissima dalle centinaia di turisti che annualmente affollano le spiagge dorate del lungomare sud, è sempre stata bistrattata dall’amministrazione negli ultimi tempi, come conferma Rinaldi che aggiunge: «Il Comune non sa nemmeno che questo tratto esista. La Commissione Ambiente e Decoro si è riunita sei o sette volte dall’inizio del mandato, perché la signora Florio non si interessa di nulla e non raccorda i problemi dei cittadini in commissione, non relaziona su ciò che ha fatto e su quello che farà. E’ incapace e non risponde a nessuno».



Ma chi dovrebbe effettuare le operazioni di pulizia di questo tratto e ripristinare lo stato dei luoghi? «La pulizia delle spiagge, degli arenili e degli accessi pubblici fa capo alla Teramo Ambiente – dichiara Rinaldi – La Te.Am., tuttavia, ha dato un subappalto di circa tremila euro alla Lico s.r.l., una ditta termolese che riceve ordini direttamente dalla Teramo e rastrella la spiaggia con l’ausilio di un trattore. Per quanto riguarda i rifiuti speciali, come le barche o i frigoriferi, loro non intervengono perché affermano che non sia compito loro. Ho fatto venire la Polizia Marittima per capire se queste barche siano da considerarsi rifiuti o relitti marittimi. Non essendo targati e non avendo un motore dovrebbero essere rifiuti ed andrebbero smaltiti come tali. La Lico s.r.l., però, dice che non è compito loro e che il loro trattore non riesce a passare».





