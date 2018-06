Dal 1 luglio Toma chiude i pronto soccorso di Larino e Venafro: "Inutili, abbiamo già potenziato il 118" L’annuncio durante la conferenza stampa di presentazione della Carta dei servizi sanitari e di un progetto sulla prevenzione del diabete: il governatore del Molise ha spiegato di aver già rafforzato la rete di emergenza-urgenza del 118 "quindi sarebbe stato superfluo mantenere anche i punti di primo intervento del ’Ss Rosario’ di Venafro e del ’Vietri’ di Larino". Forse per quest’ultimo ci sarà una proroga ma i dettagli sono ancora da definire. Sulla sua nomina da commissario ad acta il presidente ha detto: "Domenica vedrò Salvini e lo solleciterò, di fatto è come se avessi già ottenuto l’incarico e mi assumo le responsabilità delle mie decisioni".

di Assunta Domeneghetti Campobasso. Dal 1 luglio i punti di primo intervento di Larino e Venafro saranno chiusi. Al loro posto ci saranno due postazioni del 118 dotate di medici in grazo di stabilizzare i pazienti da trasportare, eventualmente, nei vicini ospedali di Termoli e Isernia: «In pratica saranno loro a venire a casa nostra e non più il contrario. Lo abbiamo fatto perché abbiamo già rafforzato la rete del 118 e sarebbe stato inutile mantenere questi punti di primo intervento sebbene, per Larino, potrebbe subentrare una proroga. Ma i dettagli sono ancora da definire».

Con queste parole il governatore del Molise Donato Toma ha annunciato nel pomeriggio di oggi, 29 giugno, la chiusura di quelli che vengono più comunemente definiti da tutti i pronto soccorso.

La notizia è stata data durante la presentazione della Carta dei servizi sanitari, una sorta di vademecum con tutta l’offerta sanitaria del Molise che sarà distribuita nei distretti territoriali durante il periodo estivo per tornare utile sia ai cittadini che ai turisti i quali saranno aggiornati su guardie mediche, farmacie, consultori e pediatri in servizio anche nei weekend. «Mi auguro che questa carta venga distribuita in maniera capillare anche perché è molto completa e ben fatta» ha detto Donato Toma parlando di questo libricino già disponibile sul sito della Asrem.

«La Carta dei servizi - a detta del direttore sanitario Gennaro Sosto- sarà addirittura in grado di indirizzare le persone per la programmazione delle loro ferie. Informazioni di questo tipo, soprattutto per le persone anziane o per chi ha qualche problema di salute - sono indispensabili per decidere dove andare in vacanza. E non credo che ci sia qualcosa di così completo, addirittura coi numeri di telefono dei medici, in giro per l’Italia».





Ma la Carta è stata solo una delle notizie emerse durante la conferenza di oggi pomeriggio. Con una punta do orgoglio il presidente Toma ha spiegato di aver trovato una soluzione per le interminabili liste di attesa della regione. «Il 26 giugno abbiamo deliberato per l’acquisto di un software in grado di ridurre le liste di attesa. Non appena avremo aggiudicato la gara attraverso la centrale unica di committenza - nella quale ho anche trasferito 5 unità dagli uffici dei lavori pubblici per lo smaltimento degli arretrati - vedremo subito i risultati».





Tra le novità anche il nuovo programma di screening su vasta scala per la prevenzione precoce del diabete di tipo 2: gli esami potranno essere tranquillamente eseguiti all’interno delle farmacie convenzionate che si trasformeranno, da semplici negozi per la vendita dei medicinali, «a veri e propri avamposti di salute» come Li ha definiti Gennaro Sosto. Novità annunciate anche sul fronte dei laboratori «che non chiuderanno anzi saranno efficientati». Infine, sulla nomina a commissario ad acta per la sanità, il presidente Toma ha spiegato che domenica incontrerà il ministro al Salvini «al quale chiederò di aggiornarmi su questo incarico anche se di fatto sto agendo già come commissario e di questo mi assumo tutte le mie responsabilità».



