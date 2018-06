Cronache Cumuli di eternit bruciato nelle campagne molisane: caccia ai killer dell’ambiente Diversi mucchietti di onduline di amianto sono stati trovati nelle scorse ore nelle campagne fra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni. La denuncia di Termoli Wild: «Questi criminali ambientali ancora oggi agiscono liberi e indisturbati nelle nostre periferie continuando ad inquinare i terreni e mettendo a rischio la salute dell’intera società». Allertati i vigili urbani, scatta un’indagine per scoprire i responsabili.

Termoli. Sono killer dell’aria stessa che tutti respiriamo. Coloro che hanno dato alle fiamme delle onduline di amianto nelle campagne non lontane dalla Fondovalle Sinarca fra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni, lungo la Sp 168, hanno compiuto un piccolo attentato alla natura e indirettamente a tutti quelli che vivono in zona. L’eternit è già di per sé un elemento altamente inquinante, ma liberare le particelle di amianto tramite combustione aumenta la nocività di quelle particelle.



La segnalazione arriva da Termoli Wild, gruppo di persone sempre attente alle questioni ambientali e a denunciare aggressioni verso la natura. «Questo lo abbiamo trovato a poche centinaia di metri dell’incrocio del frantoio e del distributore a scendere direzione frantoio» segnalano in riferimento alle foto che mostrano i cumuli di eternit in fumo.



Termoli Wild punta il dito solo contro «questi criminali ambientali che ancora oggi agiscono liberi e indisturbati nelle nostre periferie continuando ad inquinare i terreni e mettendo a rischio la salute dell’intera società». Secondo gli autori della segnalazione, l’amianto sarebbe stato incendiato in modo doloso e controllato e la dimostrazione è data dal fatto che la vegetazione tutta intorno è praticamente intatta.



Perchè un gesto così pericoloso e apparentemente insensato? Non bastava già il danno compiuto gettando dell’amianto in mezzo alla natura? Forse chi l’ha fatto ha scelto di cancellare ogni prova e di eliminare qualsiasi indizio sulla provenienza di quel materiale altamente inquinante che andrebbe smaltito con precise e delicate procedure da ditte specializzate.



La Polizia municipale di Termoli è stata allertata ed è giunta prontamente sul posto, innanzitutto per capire se quel pezzo di strada ricade nel territorio termolese oppure in quello di San Giacomo degli Schiavoni. Sono scattate delle indagini e verrà dato seguito alle analisi per svelare con precisione cosa c’è sotto quel cumulo di cenere e il tasso di nocività dello stesso. Segnalate anche altre discariche disseminate sullo stesso territorio, che come altri del Basso Molise è stato preso di mira da incivili e killer ambientali.



«Cogliamo l’occasione per ringraziare il Comune di Termoli e i vigili urbani che ad ogni nostra segnalazione – concludono da Termoli Wild - sono sempre pronti ad intervenire tempestivamente per un futuro migliore. Sappiamo che le risorse sono poche e nessuno ha la bacchetta magica, ma siamo sulla buona strada». Sono. Coloro che hanno dato alle fiamme dellenelle campagne non lontane dalla Fondovalle Sinarca, hanno compiuto un piccolo attentato alla natura e indirettamente a tutti quelli che vivono in zona. L’eternit è già di per sé un elemento altamente inquinante, maLa segnalazione arriva da, gruppo di persone sempre attente alle questioni ambientali e a denunciare aggressioni verso la natura. «Questo lo abbiamo trovato a poche centinaia di metri dell’incrocio del frantoio e del distributore a scendere direzione frantoio» segnalano in riferimento alle foto che mostrano iTermoli Wild punta il dito solo contro «questicontinuando ad inquinare i terreni e mettendo a rischio la salute dell’intera società». Secondo gli autori della segnalazione, l’amianto sarebbe stato incendiato in modo doloso e controllato e la dimostrazione è data dal fatto chePerchè un gesto così pericoloso e apparentemente insensato?Forse chi l’ha fatto ha scelto dialtamente inquinante che andrebbe smaltito con precise e delicate procedure da ditte specializzate., innanzitutto per capire se quel pezzo di strada ricade nel territorio termolese oppure in quello di San Giacomo degli Schiavoni.Sono scattate delle indagini e verrà dato seguito alle analisi per svelare con precisione cosa c’è sotto quel cumulo di cenere e il tasso di nocività dello stesso. Segnalate anche, che come altri del Basso Molise è stato«Cogliamo l’occasione per ringraziare il Comune di Termoli e i vigili urbani che ad ogni nostra segnalazione – concludono da Termoli Wild - sono sempre pronti ad intervenire tempestivamente per un futuro migliore. Sappiamo che». (Pubblicato il 29/06/2018) back