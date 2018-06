Cronache 4 navette gratis per le spiagge, mercatini sui lungomare e gonfiabili: novità dell’estate 2018 Saranno quattro e tutte gratuite le navette che tutti i giorni da questo fine settimana accompagneranno i bagnanti in spiaggia da mattina a sera, grazie al servizio offerto da Comune e ditta Gtm col contributo dei balneatori. Ma ci saranno anche i mercatini settimanali sia sul lungomare Colombo che a Rio vivo e i gonfiabili per bambini.

di Valentina Cocco Gli orari delle navette Termoli. Novità in arrivo per il “Sun bus”, servizio di navette gratuite per il mare realizzato dall’azienda Gtm in concorso con il Comune di Termoli e gli operatori turistici.

L’offerta, definita «prima in Italia», è stata presentata durante la conferenza stampa di venerdì 29 giugno e punta ad «offrire e migliorare una prestazione d’opera già consolidata negli anni, grazie anche ai suggerimenti dei balneatori», come chiarito dall’assessore Vincenzo Ferrazzano.



La novità di quest’anno riguarda la rimodulazione del servizio, che resta gratuito, con l’implementazione del numero di navette che sale a quattro: tre per il lungomare Nord, di cui una che effettua un giro lungo partendo dal terminal bus fino allo stabilimento nei pressi della Torretta ed una per quello sud che assicurerà un servizio anche ai residenti di Difesa Grande, Colle Macchiuzzo e Colle Della Torre, grazie, specifica Ferrazzano «alla sollecitazione di alcuni consiglieri comunali che abitano in zona».



Gli orari restano invariati e sono compresi nelle fasce orarie tra le 8.30 e le 19.30, con l’estensione fino a circa l’una del mattino durante le festività che richiameranno il maggior numero di turisti.

Il servizio di navette ha un costo complessivo di circa 90mila euro per due mesi estivi, dal 30 giugno fino al 30 agosto, con un contributo di 500 euro a testa da parte dei balneatori, per un totale di 15mila euro. Il resto è tutto in capo alla Gtm che lo gestisce anche se il «Comune sta valutando di contribuire economicamente - dichiara Ferrazzano - Almeno con un piccolo contributo».



Anche le pensiline per l’attesa degli autobus subiranno un incremento: «Siamo in contatto con un società per la creazione di un’ulteriore fermata nei pressi del cimitero comunale - continua l’assessore - sul marciapiede opposto a quello dove ne esiste già una, che miglioreremo.



L’obiettivo finale dell’estate è quello di rendere più funzionale e vivacizzare anche i due lungomare prevedendo dei mercati settimanali che permettano di richiamare i turisti. Nello specifico il martedì sulla sopraelevata tra il lido Medusa e la Stella Medusa ed il mercoledì o la domenica nella passeggiata del lungomare sud. Il tutto senza dimenticare i bambini che, nei fine settimana di venerdì, sabato e domenica, potranno usufruire dei gonfiabili, a pagamento, che dal 9 luglio animeranno la sopraelevata del lungomare Nord.



Soddisfatti anche i balneatori che, attraverso il segretario regionale Sib Domenico Venditti hanno ringraziato l’amministrazione comunale per «aver accolto le richieste e risolto le problematiche esistenti, con la richiesta di prolungare l’orario del passaggio degli autobus almeno fino alle 20». Novità in arrivo per il “”, servizio direalizzato dall’azienda Gtm in concorso con il Comune di Termoli e gli operatori turistici.L’offerta, definita «prima in Italia», è stata presentata durante la conferenza stampa di venerdì 29 giugno e punta ad «offrire e migliorare una prestazione d’opera già consolidata negli anni, grazie anche ai», come chiarito dall’assessore Vincenzo Ferrazzano.La novità di quest’anno riguarda la rimodulazione del servizio, che resta gratuito, con l’implementazione del, di cui una che effettuapartendo dal terminal bus fino allo stabilimento nei pressi della Torretta edche assicurerà un servizio anche ai residenti di Difesa Grande, Colle Macchiuzzo e Colle Della Torre, grazie, specifica Ferrazzano «alla sollecitazione di alcuni consiglieri comunali che abitano in zona».Gli orari restano invariati e sono compresi nelle fasce orarie, con l’estensione fino a circa l’una del mattino durante le festività che richiameranno il maggior numero di turisti.Il servizio di navette ha un costo complessivo di, con un contributo di. Il resto è tutto in capo alla Gtm che lo gestisce anche se il «Comune sta valutando di contribuire economicamente - dichiara Ferrazzano - Almeno con un piccolo contributo».Anche le: «Siamo in contatto con un società per la creazione di- continua l’assessore - sul marciapiede opposto a quello dove ne esiste già una, che miglioreremo.Il tutto gratuitamente, consentendo alla ditta che farà i lavori la possibilità di mettere la propria pubblicità in vista sulla pensilina».L’obiettivo finale dell’estate è quello di rendere più funzionale eche permettano di richiamare i turisti. Nello specificoed il. Il tutto senza dimenticare i bambini che, nei fine settimana di venerdì, sabato e domenica, potranno usufruire deiSoddisfatti anche i balneatori che, attraverso il segretario regionale Sib Domenico Venditti hanno ringraziato l’amministrazione comunale per «e risolto le problematiche esistenti, con la richiesta di prolungare l’orario del passaggio degli autobus almeno fino alle 20». LINK

Gli orari delle navette

Gli orari delle navette (Pubblicato il 29/06/2018) back