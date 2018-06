Politica La Giunta Bellotti si dimezza le indennità: 30mila € di risparmi all’anno per sociale e cultura Concretizzata con l’accordo di tutti La promessa fatta in campagna elettorale di tagliare del 50% le indennità di carica per sindaco e assessori. Pubblicata sull’albo Pretorio del comune di Guglionesi la delibera che segna una chiara rottura con le politiche passate. Istituito un apposito capitolo di bilancio che può contare su circa 30mila euro annui da destinare a progetti sociali, borse di studio per i giovani e cultura.

Guglionesi. È stato uno degli argomenti trattati durante la campagna elettorale, una promessa nero su bianco inserita nel programma della lista Guglionesi Riparte. Ora ildimezzamento delle indennità di carica per sindaco, vicesindaco e assessori è diventato un fatto concreto.





Pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Guglionesi la delibera con la quale il primo cittadino eletto Mario Bellotti,il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica Giuliano Senese, gli assessori al Personale, Sicurezza e Sport Pino Aristotile, all’AmbientePina D’Onofrio e al sociale Elisa D’Astolto si tagliano del 50% le indennità previste dalla legge per un Comune con popolazione pari a quella di Guglionesi.

Ora anche il presidente del Consiglio, Giuliana Senese, espressione del MoVimento 5 stelle, potrebbe fare lo stesso, uniformandosi agli altri. Il Presidente del Consiglio infatti percepisce una seppur minima indennità di carica.





Il risparmio ottenuto è pari a circa 30mila euro l’anno, finiti in un apposito capitolo di bilancio e con una destinazione vincolata. Anche questo infatti era già stato annunciato nelle settimane che hanno preceduto le elezioni amministrative del 10 giugno scorso.





Il risparmio dovuto al dimezzamento delle indennità sarebbe andato a finanziare progetti di natura sociale, scolastici come le borse di studio per i giovani più meritevoli e cultura. Intanto, con i risparmi di questo 2018, si va a finanziare il campo estivo dei ragazzi del paese del parroco don Gianfranco (circa 2mila euro) a navetta per il mare, servizio pubblico di trasporto dei guglionesani fino alle spiagge di Termoli che, precisa il sindaco, «ci sarà anche la domenica». Un servizio possibile con una copertura di circa 8mila euro prelevati proprio dal risparmio delle indennità di funzione.

Per il sindaco Mario Bellotti che in questi giorni vive la con la fascia tricolore la prima festa patronale in onore di Sant’adamo Abate, si tratta di un punto imprescindibile, «sul quale siamo stati tutti d’accordo fin dall’inizio». È un modo «per dare in prima persona il buon esempio mettendo dei fondi a disposizione della comunità, nell’interesse collettivo, come è nello spirito di questa Amministrazione».





In un momento particolare segnato da un forte malcontento nei confronti di quella che l’elettorato definisce "casta", ovvero i politici, è anche una dimostrazione chiara, uno dei primissimi esempi nella regione Molise, e non il primo, di una scelta fatta nell’interesse del Comune e dei suoi residenti.



Del resto, come ha già avuto modo di precisare il sindaco, i tagli alle indennità di funzione non possono essere un monopolio esclusivo del MoVimento 5 Stelle. Decisioni del genere, aggiunge Mario Bellotti, «non appartengono a un partito ma alla buona politica, e pertanto non possono avere un campo di applicazione circoscritto ma dovrebbero essere un obiettivo comune di chi svolge incarichi come il nostro».

Lo stesso attuale sindaco già nel 2000, in tempi non sospetti e quando i tagli alle indennità erano fantascienza, scelte nemmeno immaginabili, si era ridotto la sua indennità di funzione da assessore comunale optando per un taglio rispetto all’aumento previsto dalla norma.

